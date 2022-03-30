Врач Калинчев: отказ от завтрака опасен для здоровья

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Врач предупредил, что на здоровье плохо сказываются слишком долгие паузы без приема пищи.В интервью эндокринолога Алексея Калинчева URA.RU прозвучало мнение о том, что люди, которые отказываются от полноценного завтрака утром, рискуют навредить своему ЖКТ.«Отказ от завтрака или же долгий перерыв между приемами пищи провоцируют обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта», - предостерег Калинчев.Медик заметил, что привычка выпивать утром на бегу и натощак кофе вместо нормального завтрака может способствовать появлению гастрита – особенно, если человек с такой привычкой еще и курит. Через какое-то время отказ от завтрака в такой манере неминуемо приведет к тому, что возникнут неприятные симптомы, болевой синдром.По словам эндокринолога, сегодня среди взрослого населения почти не найти людей, которые бы не имели сохранившиеся со школьной поры проблемы с пищеварением – у многих, таким образом, можно выявить гастрит или панкреатит в хронической форме. Отказ от завтрака, нерегулярное питание, еда на бегу, неподходящая пища и напитки, употребляемые натощак, – все это может вести к обострению проблем.«Базовые приемы пищи должны присутствовать и желательно добавлять между ними перекусы», - резюмировал Калинчев в комментарии URA.RU.