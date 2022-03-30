Чего нельзя есть на завтрак, если вы действительно хотите похудеть: 6 запретов диетолога

Даже если вы укладываетесь в суточный калораж и занимаетесь спортом, то вес все равно может стоять или даже прибавляться. Виной тому — неправильный завтрак, уверены диетологи.Завтрак — самый важный прием пищи, говорят диетологи. Именно от него зависит, сколько вы съедите в течение дня, как долго вас будет преследовать чувство голода в перерывах между приемами пищи. Однако есть после пробуждения привыкли не все. Так, кто-то уже с вечера думает о том, что же можно вкусного приготовить на завтрак, а кто-то привык выпивать только чашку кофе или стакан воды.Однако если вы хотите избавиться от лишних килограммов, то завтрак все-таки стоит включить в свой рацион, говорят врачи. Он может быть легким, например, натуральный йогурт и горсть орешков. Еще один вариант: цельнозерновой тост с авокадо или вареным яйцом. Самое главное, чтобы продукты были богаты белком, ведь именно он обеспечивает чувство насыщения и помогает нам не переедать в течение всего дня.От чего нужно отказатьсяНекоторые завтраки не несут ничего полезного. Более того, они только провоцируют чувство голода. Речь идет о всевозможной выпечке.«Выпечка на завтрак — это всегда плохая идея. Дело в том, что она „замораживает“ все ваши попытки похудеть. Более того, именно из-за нее может скапливаться жир на животе, от которого не так-то просто избавиться», — рассказала у себя в соцсети диетолог Триста Бест.В список запрещенной еды попали:круассаны;пончики;булочки и пирожки;пирожные;шоколад, зефир, мармелад и любые другие сладости;протеиновые батончики.Выпечка и сладости не только калорийны, но еще и содержат вещества, которые могут провоцировать воспалительные процессы в организме. Есть их на голодный желудок особенно опасно. Плюс ко всему, у вас произойдет резкий скачок глюкозы в крови, после прилива энергии будет резкий упадок, вам захочется есть с удвоенной силой.Еще один важный момент: даже если вы не набираете вес, то быстрые углеводы на завтрак могут привести к висцеральному ожирению. Так, исследование, недавно опубликованное в The Journal of Nutrition, доказывает связь между регулярным потреблением рафинированных углеводов и появлением животика. Отказ от выпечки по утрам поможет не только справиться с лишним весом, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета.Конечно, из всех правил бывают исключение. Иногда очень уж хочется круассан на завтрак. Раз-два в месяц вы можете себя побаловать, говорит диетолог Бест. Только постарайтесь перед этим съесть что-то белковое.