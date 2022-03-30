Чем на самом деле опасен недостаток сна

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Многим из нас трудно ложиться во время и соблюдать режим. Зачастую нехватку сна в рабочие дни мы пытаемся компенсировать чрезмерным сном в выходные. Но вместо бодрости мы получаем плохое самочувствие, и это далеко не единственный недостаток сна.Дефицит сна приводит к снижению памяти, ухудшению концентрации, ослаблению иммунитета, а также становится причиной вспыльчивости, раздражительности и переедания. Об этом подробнее рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, когда человек испытывает недостаток сна, то теряет энергию. Он уже не настолько активен и продуктивен в течение дня. Чтобы моментально восполнить энергию и не тратить время на несколько часов сна, необходимо плотно поесть углеводной пищи."Высококалорийная и высокоэнергетическая пища — это все, что содержит сахар, любые сладкие напитки, торты, конфеты, сладкие чай/кофе, печенья. Но эта пища дает резкий всплеск глюкозы. Мозг получает эту глюкозу, «расцветает», но буквально тут же организм выбрасывает инсулин, который старается эту глюкозу «втащить» в клетки. Чем чаще мы так делаем, тем быстрее выделяется инсулин. Соответственно, излишки глюкозы перерабатываются инсулином в жир, и жира становится все больше".Пока человек спит, его иммунная система интенсивно работает. Например, производит цитокины – вещества, которые помогают организму противостоять бактериям и вирусам. Для продуцирования тестостерона организму требуется не меньше трех часов беспрерывного сна. Если человек спит менее шести частов в день, снижается его память и концентрация.Во время сна организм проделывает работу по восстановлению, очищает клетки, выделяет определенные гормоны, которые в том числе регулируют чувство голода и сытости. А если человек не спит, организм испытывает стресс."В режиме стресса организм вырабатывает гормон кортизол, который говорит организму: «давай экономить калории, а все, что поступило, будем сильно запасать, потому что не понятно, что будет завтра». И организм начинает запасать энергию в виде жира".Если человек спит меньше 7 часов в сутки, уровень лептина в организме снижается, а концентрация другого гормона – грелина, стимулирующего аппетит, растет."Есть такой гормон лептин. Он находится в жировых клетках и сигнализирует о насыщении. Но когда в организме много жира, лептин начинает работать не так. Мозг его уже не слышит, гормон не посылает сигнал сытости, и человек не чувствует насыщения. Он все больше хочет есть и не может остановиться. Организм переходит в другой режим метаболизма: он только накапливает, и ничего не отдает".Сейчас конкурентами здорового сна стали сериалы и социальные сети, которые готовы красть наше время круглосуточно. Утром справиться с сонливостью обычно помогает кофе, только таким образом мы приносим себе куда больше вреда, чем пользы.