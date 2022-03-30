Воспаление не всегда связано с депрессией и наоборот

Распространённая точка зрения о том, что депрессия в пожилом возрасте связана с воспалением, не совсем верна. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании.Многочисленные исследования приходили к выводу о том, что у пожилых жертв депрессии отмечается более высокий уровень воспалительных процессов и маркеров в организме. А из этого делался вывод о связи между этими двумя состояниями. Однако новая работа учёных из Пенсильвании показала, что пожилые люди с клинической депрессией не демонстрируют повышенного уровня воспалений, если у них нет других каких-то состояний, их порождающих, вроде артрита и тому подобного. А значит, депрессия в пожилом возрасте возникает вне зависимости от того, имеются ли у человека какие-то воспалительные процессы или нет.Исследование также показало, что связь между депрессией и воспалением объясняется большей частотой воспалительных состояний в пожилом возрасте. Другими словами, когда у пожилого человека с депрессией обнаруживают воспаление, оно не связано с депрессией, а является следствием возрастных процессов и имелось бы там даже в том случае, если бы он депрессией не страдал. Ученые абсолютно убеждены, что ни воспаления не провоцируют депрессию в пожилом возрасте, ни депрессия не вызывают воспалительных процессов.Хотя депрессии часто отмечается у людей молодых, около 5% лиц в возрасте от 50 и старше сталкивались с одним значительным депрессивным эпизодом в прошлом году на территории США. Ученые подозревали, что многие из этих случаев были вызваны воспалениями. Предыдущие исследования также показывали, что показатели маркеров воспалений имеют тенденцию повышения с возрастом, поскольку в пожилые годы стартуют разного рода хронические заболевания и ослабевают регулирующие иммунитет процессы. Однако новое исследование убедительно показало, что связь между депрессией и воспалением неочевидна.