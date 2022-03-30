Врач рассказал, как распознать аппендицит

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о неожиданных симптомах, которые могут свидетельствовать об аппендиците.Аппендицит при воспалении может крутиться на 360 градусов, из-за чего боль может отдавать в неожиданные мест. Например, аппендицит очень просто спутать с почечными коликами."Если он направляется, например, в сторону спины, он может давать картину почечной колики. Если он направлен в малый таз, может давать картину гинекологических заболеваний или воспаления мочевого пузыря"На начальном этапе воспаления боль может проявляться в разных местах, а уже потом она локализуется в правом нижнем углу живота. Хухрев добавил, что аппендицит не всегда характеризуется повышенной температурой."Может быть и понос, и рвота, и тошнота. Очень разная может быть симптоматика. Поэтому важно, когда ставишь диагноз "аппендицит", следить за динамикой"Для того, чтобы распознать наличие аппендицит у детей, врач поделился своим трюком. Он использует его в том случае, если ребенка приводят с подозрением на воспаление."Вот ты бы сейчас съел такой жирный-жирный бургер?" Ребенка с настоящим аппендицитом от этого вопроса, как правило, передернет"