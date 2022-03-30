Что такое гепатомегалия и как ее лечить
По одному ультразвуковому исследованию печени выявить причины гепатомегалии невозможно. После ее диагностирования необходимо будет провести целый ряд лабораторных и клинических исследований. Возможными спусковыми крючками для запуска этой патологии являются гепатиты разных типов, гепатоз, доброкачественные и злокачественные образования, амилоидов, болезнь Гоше, цирроз печени, воспаление желчного пузыря, закупорка печеночных вен и другие.
Заподозрить у себя гепатомегалию можно по характерным для нее симптомам: тошнота, болевые ощущения в правом подреберье, проблемы со стулом, изжога, желтушный цвет кожных покровов и появление печеночных звездочек на коже. Если вас часто беспокоят какие-то из вышеперечисленных симптомов, не занимайтесь самолечением и незамедлительно обращайтесь к врачу. Можно обратиться к врачу общей практики — терапевту, а уже он в свою очередь перенаправит вас к гепатологу — врачу, специализирующемуся на проблемах с печенью, если ваши симптомы связаны с увеличением или другими заболеваниями органа.
Гепатомегалия - это не диагноз, это фактически ультразвуковой критерий увеличения размера печени от общепринятой физиологической нормы. Действительно, это указывает на возможное наличие заболевания у человека: вирусного, бактериального, воспалительного. Это могут быть абсолютно разные болезни, но принцип таков, что размер печени компенсаторно увеличивается за счет того, что клетки печени берут на себя функцию поврежденных клеток. В результате происходит увеличение печени. Лечить гепатомегалию самостоятельно не представляется возможным. Нужно лечить заболевание, которое привело к увеличению печени в размерах: будь то вирусный гепатит, проблема жирового гепатоза и так далее.
Когда человеку поставлен диагноз гепатомегалия на основе ультразвука и пальпаторного исследования печени, вторым этапом обязательно служит биохимия крови. С ее помощью определяются печеночные трансаминазы, выделяются маркеры вирусных гепатитов, определяется билирубин и ряд других показателей. На их основе уже врач ставит диагноз. Звучать как “гепатомегалия” диагноз не может. Должен стоять диагноз либо вирусный гепатит Б - гепатомегалия, лекарственный гепатит - гепатомегалия, цирроз печени - гепатомегалия, жировая дистрофия печени - гепатомегалия и так далее.
Безусловно, если говорить о доврачебной помощи при постановке диагноза, первое, что должен делать человек - начать бережнее относиться к печени. Необходимо соблюдать правильный режим питания, исключить алкоголь, жирное.
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