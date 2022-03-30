Что такое гепатомегалия и как ее лечить

Существует немало сигналов организма, которые дают понять, что вы боретесь с каким-то серьезным заболеванием, которое еще предстоит обнаружить. Одним из таких сигналов является увеличение печение. В медицине этот термин называется гепатомегалией. Данное заболевание не является самостоятельным и всегда выступает лишь следствием како-либо другой болезни. Лечить этот недуг, конечно, необходимо, однако искать придется именно изначальную причину, которая и привела к увеличению органа. Только лишь устранение этой первопричины поможет нормализовать работу печени и вернуть ее к прежним размерам. А причин таких может быть очень много. Поэтому самостоятельное лечение гепатомегалии дома и без помощи врачей не представляется возможным. Единственное, что может и должен сделать сам пациент сразу после того, как ему было диагностировано увеличение печени — капитально пересмотреть свое питание, если оно было не слишком здоровым и качественным, и отказаться от вредных привычек — от употребления алкоголя в первую очередь.По одному ультразвуковому исследованию печени выявить причины гепатомегалии невозможно. После ее диагностирования необходимо будет провести целый ряд лабораторных и клинических исследований. Возможными спусковыми крючками для запуска этой патологии являются гепатиты разных типов, гепатоз, доброкачественные и злокачественные образования, амилоидов, болезнь Гоше, цирроз печени, воспаление желчного пузыря, закупорка печеночных вен и другие.Заподозрить у себя гепатомегалию можно по характерным для нее симптомам: тошнота, болевые ощущения в правом подреберье, проблемы со стулом, изжога, желтушный цвет кожных покровов и появление печеночных звездочек на коже. Если вас часто беспокоят какие-то из вышеперечисленных симптомов, не занимайтесь самолечением и незамедлительно обращайтесь к врачу. Можно обратиться к врачу общей практики — терапевту, а уже он в свою очередь перенаправит вас к гепатологу — врачу, специализирующемуся на проблемах с печенью, если ваши симптомы связаны с увеличением или другими заболеваниями органа.Гепатомегалия - это не диагноз, это фактически ультразвуковой критерий увеличения размера печени от общепринятой физиологической нормы. Действительно, это указывает на возможное наличие заболевания у человека: вирусного, бактериального, воспалительного. Это могут быть абсолютно разные болезни, но принцип таков, что размер печени компенсаторно увеличивается за счет того, что клетки печени берут на себя функцию поврежденных клеток. В результате происходит увеличение печени. Лечить гепатомегалию самостоятельно не представляется возможным. Нужно лечить заболевание, которое привело к увеличению печени в размерах: будь то вирусный гепатит, проблема жирового гепатоза и так далее.Когда человеку поставлен диагноз гепатомегалия на основе ультразвука и пальпаторного исследования печени, вторым этапом обязательно служит биохимия крови. С ее помощью определяются печеночные трансаминазы, выделяются маркеры вирусных гепатитов, определяется билирубин и ряд других показателей. На их основе уже врач ставит диагноз. Звучать как “гепатомегалия” диагноз не может. Должен стоять диагноз либо вирусный гепатит Б - гепатомегалия, лекарственный гепатит - гепатомегалия, цирроз печени - гепатомегалия, жировая дистрофия печени - гепатомегалия и так далее.Безусловно, если говорить о доврачебной помощи при постановке диагноза, первое, что должен делать человек - начать бережнее относиться к печени. Необходимо соблюдать правильный режим питания, исключить алкоголь, жирное.