Висцеральный жир: простые способы убрать опаснейший жир на животе

Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами, такими как печень, желудок и кишечник.Любой жир, если его много, нарушает гормональный баланс, вызывает воспаление и повышает риск серьёзных заболеваний. Жир — это вообще самостоятельный орган, предупреждают врачи. Жировые клетки высвобождают гормоны, факторы роста и провоспалительные цитокины, которые влияют на соседние клетки, ткани и органы и меняют метаболизм.Висцеральный жир производит мощные гормоны, такие как цитокины, которые усиливают воспаление в организме и способствуют сердечным заболеваниям.Доктор Луиза Уайзман отмечает, что чрезмерный уровень висцерального жира приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления. Кроме того, существенно повышается риск сахарного диабета и инсульта, деменции, астмы и рака.Один из лучших способов избавиться от жира на животе — употреблять цельнозерновые продукты. В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США, изучалось влияние такой пищи на висцеральный жир.У всех участников индекс массы тела (ИМТ) был более 23. Их разделили на две группы, и одни ели хлеб из рафинированной муки, а другие - из цельнозерновой.К концу 12-недельного исследования в группе, принимавшей цельнозерновые продукты, наблюдалось снижение уровня висцерального жира. В то же время группа, употреблявшая рафинированный хлеб, не показала значительных изменений в уровне висцерального жира.— Очищенные зерна насыщают меньше, чем неочищенные, повышают уровень сахара в крови, влияют на контроль аппетита, — отмечает доктор Уайзман.Еще один совет — сосредоточиться на кардиоупражнениях. Для избавления от висцерального жира лучше всего подходят аэробные упражнения. Это может быть плавание, езда на велосипеде, ходьба, гребля.— Исследование, в котором сравнивались эффекты тренировок с отягощениями с эквивалентом бега на 12 миль в неделю, показало, что аэробные упражнения оказали наибольшее влияние как на висцеральный, так и на печеночный жир, — отметила Уайзман.Чтобы получить максимальную пользу, следует заниматься кардиотренировками по 30-40 минут три-четыре раза в неделю.Третье правило — высыпаться. По данным исследования, у людей, которые спят менее 7 часов в сутки на протяжении долгого времени, примерно через пять лет образуется висцеральный жир.Четвертое правило — учитесь управлять стрессом. Кортизол — гормон стресса — может заставлять тело «цепляться за жир», говорит Уайзман.