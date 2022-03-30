Хлорелла: мощный способ детоксикации

Одним из лучших природных источников выведения токсичных веществ из организма является...Пестицидами покрыты большинство источников свежих продуктов, побочные химические вещества от производства регулярно выбрасываются в воздух и воду, а из зубных пломб с амальгамой ртуть может попадать в организм с каждым съеденным кусочком!Морепродукты в океанах перегружены тяжелыми металлами и ртутью и передают эту отраву вверх по пищевой цепи, пока потенциально огромные дозы этих веществ не попадут в вашу тарелку под видом полезного блюда.Подземные источники воды испорчены химическими веществами и пестицидами, смытыми с ферм, фабрик и высокотехнологичных отраслей промышленности.Фактически, многие яды на допустимом уровне могут попадать в ваш дом через воду для питья и купания, включая фтор, хлор и многие тяжелые металлы в небольших количествах.В попытках защититься от этой опасности вы можете употреблять в пищу продукты без пестицидов и химических веществ, но невозможно полностью избавиться от всех источников токсинов из окружающей среды.Ущерб всему миру слишком огромен – он везде. Вы сами должны принять меры, чтобы защитить себя и свою семью от этого токсичного окружения, а одним из лучших природных источников выведения токсичных веществ из организма является зеленая водоросль под названием хлорелла.Как справиться с системным загрязнением?Чтобы избавиться от вредных и нежелательных химических веществ, попадающих в организм через пищу, которую вы едите, воздух, которым вы дышите, и воду, которую вы пьете, целесообразно разработать упреждающий план. Одной из самых главных частей этого плана является нейтрализация токсинов, которые, возможно, уже накопились в организме.Ваш организм способен естественным образом избавляться от многих вредных патогенных микроорганизмов, химических веществ и ядов из окружающей среды, с которыми вы можете контактировать.Но в 21-м веке мы наблюдаем взрыв заболеваний, связанных с накоплением токсинов - рак, аутоиммунная дисфункция, заболевания мозга - такие, как аутизм, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, нервные расстройства и более распространенные заболевания, например, депрессия, пониженная обучаемость и усталость. Они способны относительно легко подавить способность организма избавляться от многих токсинов.К симптомам накопления токсинов вследствие хронического воздействия металлов относятся:УсталостьРасстройства пищеварения и снижение способности правильно усваивать и использовать жирыНоющие суставыДепрессияНарушение регулирования сахара в кровиЖенские репродуктивные проблемыИнфракрасная саунаВ жире токсинов накапливается в 10-100 раз больше, чем в крови, поэтому один из лучших способов вывести токсины - уменьшить жировые отложения. Это действительно ваша первая защита.При этом основным является выбор правильных продуктов и физические упражнения.После этого одной из наиболее эффективных известных мне стратегий дезинтоксикации является инфракрасная сауна. Ее можно посещать по часу ежедневно в течение месяца. Только не забудьте, что до и во время пребывания в сауне необходимо хорошее увлажнение, во избежание обезвоживания.Кроме того, непосредственно перед сауной можно в течение 30-60 минут выполнять физические упражнения – это поможет вывести часть токсинов из жира.Некоторые врачи считают полезным применение ниацина, поскольку он помогает вывести токсины из жира. Следует, однако, отметить, что для этого необходимы относительно высокие дозы – 5 000 мг. Повышать дозировку до такого уровня нужно не спеша, потому что ниацин вызывает гиперемию. Тем не менее, приблизительно четверть людей просто не выносят ниациновые «приливы». Поэтому я рекомендую избегать употребления ниацина, поскольку он потенциально может привести к химическому гепатиту.Хлорелла как мощный способ детоксикацииОдним из самых интересных доступных питательных ресурсов, которые помогают организму естественным образом бороться с загрязнениями из окружающей среды, является добавка на основе цельных продуктов - хлорелла.Хлорелла, кстати, очень популярная добавка в Японии - более 10 миллионов человек употребляют ее регулярно. Употребление японцами хлореллы более распространено, чем в Сереной Америке - прием витамина С, нашей самой популярной добавки.Одной из причин, по которым японцы так высоко ценят хлореллу, являются ее естественные нейтрализующие свойства. Хлорелла – это «зеленый корм», одноклеточная микроводоросль, размером примерно от двух до десяти микрон. Именно благодаря своему крошечному размеру в сочетании с уникальными свойствами, она является столь действенным способом детоксикации. Ее молекулярная структура позволяет ей связываться с металлами, химическими веществами и некоторыми пестицидами.Когда хлорелла попадает в организм, она естественным образом связывается с тяжелыми металлами, химикатами и пестицидами, находящимися в пищеварительном тракте – пути, по которому кровотоком вредные токсины доставляются в клетки организма и оседают там.Хлорелла уникальна тем, что она не связывается с минералами организма, необходимыми ему для функционирования в оптимальном режиме. Она не связывается с такими полезными минералами, как кальций, магний, или цинк. Как будто хлорелла знает, какие металлы нужны организму, а какие химические вещества подлежат выведению.Добавки с хлореллой – это как десант крошечной армии в ваш организм – она будет яростно биться за выведение токсинов из тканей, возвращая их туда, где им место.История хлореллыХлорелла - одна из наиболее широко изученных пищевых добавок в мире. Помимо того, что она являлась предметом медицинских исследований в США, СССР, Германии, Японии, Франции, Англии и Израиле, хлореллу широко изучали в качестве источника пищи, так как она на целых 50 процентов состоит из белка и считается продуктом с полным составом аминокислот.Даже НАСА исследовало хлореллу в качестве одного из первых цельных продуктов в космосе на международной космической станции!Исследования, проведенные в Японии, показали, что хлорелла помогает уменьшить содержание жира в организме и может быть полезной в борьбе с диабетом, связанным с ожирением и излишним весом. Кроме того, она способна уменьшать уровень холестерина и гипертонию. Ее очищающее воздействие на кишечник и другие выводящие каналы, а также защитное действие для печени помогает сохранять кровь чистой. А это гарантирует, что шлаки, которые остаются после обмена веществ, эффективно выводятся из тканей.Хлорелла является настолько мощным детоксикантом ввиду того, что она богата хлорофиллом, который, как известно:Помогает перерабатывать больше кислородаОчищает основные выводящие системы: кишечник, печень и кровьПомогает очистить кровь и вывести токсиныПомогает поддерживать оптимальное артериальное давлениеПоддерживает выведение грибков из организмаПомогает нейтрализовать плохой воздух, который вы могли вдохнутьСтимулирует рост и восстановление тканейКроме того, хлорелла очень полезна и помимо детоксикации - диапазон ее полезных для здоровья свойств охватывает:Укрепление иммунной системыУлучшение пищеварения, особенно если есть проблема запоровОбеспечение получения витамина В из животных источниковПовышение способности сосредоточиться и сконцентрироватьсяПовышение уровня энергииУравновешивание рН организмаНормализация уровня сахара в крови и артериального давленияСнижение риска развития ракаПридание дыханию свежестиХлорелла бывает разнаяВ отличие от многих пищевых добавок, хлорелла обладает одной уникальной особенностью, из-за которой процесс ее производства является главным аспектом при выборе источника добавок. Хлорелла совершенно не усваивается человеком. У нас просто нет ферментов, чтобы расщепить ее клеточную стенку.В отличие от других зеленых кормов, при жевании и переваривании хлореллы нельзя получить действенных полезных для здоровья свойств, содержащихся в этой зеленой водоросли. Это объясняется тем, что наша биология не способна разбить жесткую наружную клеточную стенку хлореллы, которая также химически отвечает за связывание с токсинами в организме.Поэтому крайне важно, чтобы эта жесткая наружная клеточная стенка была разрушена в процессе производства, так как это единственный способ сделать хлореллу биологически доступной и способной вывести токсины из вашего организма.Вот почему я рекомендую добавки только с хлореллой, клеточная стенка которой разрушена – ведь это единственная форма, в которой организм может использовать это мощное средство детоксикации.Еще одна проблема при выборе хлореллы – уверенность в том, что источники воды, где она была выращена и собрана, ничем не загрязнены.Любую программу детоксикации с помощью хлореллы следует начинать постепенно, сначала принимая лишь небольшое ее количество – нужно увидеть, как ваш организм будет переносить это мощное средство детоксикации. Некоторые люди говорят о том, что пользу от детоксикации они начинают ощущать уже на первых порах, когда в течение нескольких дней употребляют небольшое количество кинзы. Она тоже способствует нейтрализации токсинов в организме, только не так интенсивно – а это поможет организму мягче реагировать на процесс детоксикации, вызванный хлореллой.Слишком много железа?Еще одним аспектом, о котором следует помнить при применении хлореллы, является большая концентрация железа в этих зеленых водорослях. Уровень железа у женщин не будет проблемой, ведь благодаря менструальному циклу, они теряют железо, но у мужчин или женщин в постменопаузе могут возникнуть трудности с избытком железа.Поэтому мужчинам, употребляющим хлореллу, следует регулярно проверять уровень железа в крови, чтобы убедиться, что он не превышает здоровых показателей. Самый лучший и простой маркер - ферритин. В идеале, его уровень должен быть в пределах 20-80 нг/мл. Если этот показатель более 150 или выше – это уже проблема, которую нужно лечить с помощью донорской крови или терапевтических флеботомий.Хлорелла для вегетарианцев и вегановХлорелла – отличный источник белка полноценных аминокислот, она на 50 процентов состоит из белка. Поэтому веганам и вегетарианцам она не только полезна в качестве способа дезинтоксикации, но и как способ увеличить потребление витамина B и белка с помощью добавок с хлореллой.Многие утверждают, что она также может быть полезным источником витамина B12. В хлорелле действительно содержится этот витамин, но у большинства людей возникает его дефицит, потому что они утрачивают способность его усваивать. Причем, чтобы получить от него пользу, лучше его не глотать, а использовать в виде инъекций или подъязычных капель или спрея.Насколько мне известно, хлорелла не является эффективной заменой источников витамина B12 животного происхождения, что для веганов может представлять определенную проблему.Заключительные размышления о хлореллеИногда жизнь в современном мире кажется войной с окружающей средой, а источники загрязнения зачастую молчаливы и неизбежны. Вы можете делать все от вас зависящее, чтобы избегать загрязнения и токсинов, есть только самые полезные натуральные продукты, пить только фильтрованную воду, избегать воздействия агрессивных искусственных химических веществ, и, тем не менее, все равно ежедневно подвергаться воздействию огромного количества вредных веществ, которые вы совершенно не можете контролировать.Выполняя программу детоксикации сейчас, вы поможете организму естественным образом избавиться от нежелательных и вредных тяжелых металлов, химикатов и пестицидов, которые попали в ваш организм помимо вашей воли. А уменьшение бремени токсинов, как доказано, улучшает состояние при многих распространенных заболеваниях - от недостатка энергии и бессонницы до вялого пищеварения, отсутствия иммунного ответа и умственной усталости.По сути, уменьшение нагрузки системных токсинов благотворно влияет на почти все внутри организма, включая все органы.А выводя токсины и не позволяя им накапливаться до опасного уровня, вы поможете организму отбиться от таких убийц, как рак, диабет и гипертония, а также от слишком распространенных сейчас неврологических расстройств, которые могут не проявляться десятилетиями.Просто помните, что начинать нужно медленно, возможно, начать с кинзы, а затем постепенно увеличивать потребление хлореллы в темпе, который по силам вашему организму