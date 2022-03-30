Врачи перечислили продукты, увеличивающие риск потери зрения

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Врачи сообщили, что правильный рацион питания является неотъемлемой частью здоровья глаз. По словам медиков, диета может помочь сохранить зрение сильным и снизить риск развития серьезных заболеваний глаз.Чрезмерное употребление жирных закусок может повысить риск развития прогрессирующей возрастной макулярной дегенерации, сообщили исследователи из Массачусетского глазного и ушного лазарета. Согласно исследованию, жиры, от которых нужно отказаться, включают: маргарин, шоколад, торты, арахисовое масло, картофельные чипсы и картофель фри.Также врачи назвали продукты, которые помогают улучшить зрение. Рыба богата омега-3 жирными кислотами, она может помочь сохранить сетчатку здоровой и улучшить зрение. Некоторые исследования показали, что диеты с регулярными порциями рыбы могут предотвратить такие состояния, как дегенерация желтого пятна или глаукома.Кроме того, яичные желтки полны витаминов для поддержания зрения. Типичный яичный желток содержит следующие полезные для глаз питательные вещества: витамин А, лютеин, зеаксантин и цинк.Витамин А защищает роговицу, в то время как лютеин и зеаксантин могут снизить риск развития дегенерации желтого пятна или глаукомы. Цинк помогает лучше видеть ночью или при слабом освещении, сообщается на портале Express.