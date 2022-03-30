Новая разработка ученых может отправить биопсию в прошлое
«Способ обработки образцов биопсии не изменился за 100 лет: их вырезают, фиксируют, заливают, разрезают, окрашивают, помещают на предметное стекло и просматривают с помощью простого микроскопа. Вот почему на исследование требуется как минимум несколько дней», - рассказывает Элизабет Хиллман, профессор биомедицинской инженерии и радиологии Колумбийского университета и старший автор исследования.
Ученые протестировали свою технологию на почке мыши и получили впечатляющие результаты, схожие со стандартной гистологией. При этом дополнительного подкрашивания не требовалось. Микроскоп смог уловить естественную флуоресценцию в ткани.
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