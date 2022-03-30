Новая разработка ученых может отправить биопсию в прошлое

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Ученые Школы инженерных и прикладных наук Колумбийского университета разработали технологию, которая может заменить биопсию и гистологию визуализацией в режиме реального времени. Свой подход они представили в журнале Nature Biomedical Engineering. Речь идет о высокоскоростном 3D-микроскопе, способном захватывать изображения структур тканей. Разработка поможет хирургам ориентироваться в опухолях и их границах без необходимости удалять ткани и ждать результатов патологии.«Способ обработки образцов биопсии не изменился за 100 лет: их вырезают, фиксируют, заливают, разрезают, окрашивают, помещают на предметное стекло и просматривают с помощью простого микроскопа. Вот почему на исследование требуется как минимум несколько дней», - рассказывает Элизабет Хиллман, профессор биомедицинской инженерии и радиологии Колумбийского университета и старший автор исследования.Ученые протестировали свою технологию на почке мыши и получили впечатляющие результаты, схожие со стандартной гистологией. При этом дополнительного подкрашивания не требовалось. Микроскоп смог уловить естественную флуоресценцию в ткани.