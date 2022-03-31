Невролог Царева: кому особенно важно употреблять достаточно омега-3

Невролог Елена Царева объяснила, кому особенно важно употреблять полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 в достаточном количестве.Невролог Царева рассказала в интервью, что адекватное употребление омега-3 идет на пользу умственной деятельности и способствует защите нервной системы (включая мозг) от патологий:«Омега-3 жирные кислоты активируют работу головного мозга и способствуют росту мышечных волокон, улучшают состояние человека, имеющего психические заболевания», - сообщила медик.По мнению Царевой, данный тип жиров в особенной степени необходим тем, кто занят интеллектуальной работой. Благодаря их достаточному употреблению поддерживаются неврологические процессы, ответственные за качество памяти, функции запоминания.Невролог уточнила, что употреблять достаточно омега-3 важно для профилактики заболеваний мозга.«Рыбий жир, продукты с большим содержанием этого микроэлемента предотвращают развитие болезни Альцгеймера, обострения биполярного расстройства и пограничного состояния».Тем людям, которые испытывают в силу своей деятельности высокие физические нагрузки, омега-3 также будут полезны, подчеркнула врач. Эти жирные кислоты эффективно стимулируют развитие мышечных волокон.