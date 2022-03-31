9 странных подсказок организма, что у вас может быть дефицит белка

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Белок необходим организму. Белковую пищу важно употреблять каждый день, чтобы избежать осложнений со здоровьем и преждевременного старения. Многие диеты приводят к тому, что организм начинает испытывать тотальный дефицит этого "строительного материала". Какие симптомы укажут на то, что вам не хватает белка?Белок является строительным материалом в организме. Он есть в продуктах, улучшающих метаболизм и жиросжигание. Белок обеспечивает формирование тканей и клеток. Белки - это цепи аминокислот, поступающие в наш организм с такими пищевыми продуктами: мясо, молокопродукты, яйца, рыба. Значительно меньше белка содержат растительные продукты (бобовые и семечки).9 неявных признаков нехватки белка в организмеДля чего нужны белки в организме? Какова их функция?Значение белков для здоровьяБелки необходимы ежедневно, чтоб обеспечивать тело энергией. Они важны для роста и поддержания всех составляющих организма (от кожи и волос до пищеварительных ферментов и антител иммунитета). Внутренние органы, мускулатура, ткани, ряд гормонов состоят из белков. Плюс ко всему, белки формируют гемоглобин и антитела. Они принимают участие во всех функциях: от контроля сахара в крови до заживления ран и противостояния бактериям. Таким образом, без белков жизни не было бы.Белки играют важную, даже критическую роль в старении. Например, содержание белка снижается с возрастом, и в нем испытывают потребность мышцы, сердце, мозг, селезенка, яичники. Тотальная нехватка белка грозит катарактой, кардиологическими проблемами, мышечной атрофией. Подобные состояния нередко встречается у лиц преклонного возраста.Есть ли у вас дефицит белка?Недостаток белковой пищи в рационе чреват такими симптомами:пониженный обмен веществ,сложности с похудением,недостаток жизненной энергии и усталость,слабая концентрация внимания и осложнения с обучением,скачки настроения,боли в мускулах, костях, суставах,подъем уровня сахара в крови, угроза диабета,замедленное заживление ран,ослабленный иммунный ответ.9 признаков того, что вам не хватает белка1. Высокий показатель холестеринаПовышенное содержание холестерина и триглицеридов может быть вызван воспалением, гормональным сбоем и избытком сахара в рационе. Если человек белковым продуктам предпочитает сласти, быстрые углеводы и переработанные продукты, холестерин повышается, так как клетки печени менее эффективно перерабатывают жир.2. ТревожностьАминокислоты – строительный материал для нейротромедиаторов, контролирующих настроение. Белки способствуют синтезу гормонов дофамина и серотонина в мозге, которые вызывают удовольствие, радость.3. Спортивные тренировки уже не эффективныБелок важен для наращивания мышечной массы, для поддержания энергии. Питание с малым процентом белка ведет к атрофии мышц, усталости и накоплению жира. Даже если вы станете больше тренироваться, результат окажется слабым, ведь ваш рацион показывает недостаток белковой пищи.4. Нарушение снаНарушение сна может быть связано с изменением показателя сахара в крови, скачками кортизола и ослабленным синтезом серотонина. Скачки сахара в крови происходят и ночью. Углеводам нужно больше инсулина, чем жиру или белку. Употребление белковой еды перед сном способствует выработке триптофана и серотонина, которые слабо влияют на показатель глюкозы в крови.5. Помутнение сознанияБелок важен для нормального неврологического функционирования. Нечеткость сознания, ослабленная концентрация, сложности с усвоением новой информации указывают на низкий показатель важных нейромедиаторов (дофамин, адреналин, норэпинефрин, серотонин). Нейромедиаторы производятся в мозге с помощью аминокислот, и правильное питание с высоким содержание белка повышает эффективность труда, обучаемость и двигательные функции.6. Проблемы пищеваренияРяд метаболических и пищеварительных механизмов зависит от аминокислот. Если испытываете нехватку белка, это негативно отразится на синтезе ферментов, мышечных сокращениях пищеварительного тракта.7. Набор лишнего весаБелковая пища может быть более калорийна, чем углеводная. Но продукты, содержащие много белка, вызывают насыщение в большей мере, поэтому они предотвращают переедание. Они помогают нормализовать сахар в крови, сохранить мышечную массу.8. Нарушения менструального циклаГлавная причина этому - синдром поликистозных яичников. Ключевые факторы возникновения поликистоза яичников - ожирение и диабет. Питание с дефицитом белка, высоким процентом сахара и углеводов вызывают резистентность к инсулину, усталость, воспаление и накопление веса, что нарушает баланс женских гормонов.9. Частые травмы и медленное заживлениеПитание с малым процентом белка повышает вероятность ослабления мышц, слабости и медленного заживления костей, переломов, остеопороза. Дело в том, что белок важен для усвоения кальция и метаболизма костей.