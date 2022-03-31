Повышенный холестерин: названы овощи, которые могут снизить его уровень на 30%

Медики называют баклажаны и артишоки в числе овощей, наиболее полезных в деле снижения повышенного уровня холестерина.Повышенный холестерин подразумевает избыток в крови жирового вещества – данное нарушение является одной из ведущих причин ишемической болезни сердца. Но ученые констатируют, что определенные природные соединения могут быть крайне полезными для снижения уровня холестерина.В частности, такие соединения содержатся в овощах. Специалистами были названы овощи, способные благодаря своим соединениями снизить уровень холестерина на 30%, – это баклажаны, артишоки и фасоль.Баклажаны. Овощи богаты растворимой клетчаткой и содержат хлорогеновую кислоту, которая проявила себя в научных испытаниях как средство, снижающее уровень холестерина в сыворотке крови.Артишоки. Они содержат мало жира, но одновременно богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Преимущество артишоков – существенная концентрация в их составе фолиевой кислоты, витаминов С и К, а также минералов – магния, фосфора, калия, железа. Этот состав способствует оздоровлению сосудов. В исследованиях на животных было зафиксировано снижение уровня «плохого» холестерина ЛПНП на 30%, а снижение уровня триглицеридов на 22% после регулярного употребления экстракта артишока.Фасоль. Она особенно богата растворимой клетчаткой. Организму требуется много времени для ее переваривания – это означает, что вы дольше чувствуете себя сытым после еды и воздерживаетесь от перекусов, способствующих увеличению содержания холестерина. Также фасоль богата белком, витаминами и минералами, содержит мало жиров. Ученые советуют людям, которые пытаются снизить свой уровень холестерина, чаще заменять фасолью продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как мясо, жирные сливки или жирные молочные продукты.