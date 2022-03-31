Как потеря даже одного зуба сказывается на всем организме: последствия, которые вы ощутите не сразу

Отсутствие зуба или нескольких — это не только внешний дефект. Хотя зубы нынче лечить очень дорого, нужно постараться сохранить все зубы, поскольку потеря даже одного из них серьезно влияет на здоровье.Год от года статистика изменяется только в сторону увеличения: проблема отсутствия всего одного зуба или сразу нескольких типична для каждого третьего человека, который приходит к стоматологу. Причем, чем старше возраст, тем выше шансы распрощаться с несколькими зубами из-за их практически полного разрушения или выпадения по причине серьезных проблем с деснами. Пожилые пациенты практически в 50% случаев подолгу ходят без одного или нескольких зубов.Конечно, если природа дала нам все зубы, они должны оставаться с нами на всю жизнь — это очевидно. Многие считают потерю зубов сугубо эстетической проблемой, особенно если дефект видно визуально, потеряны зубы в зоне улыбки.Но врачи говорят о том, что потеря зубов — это гораздо больше чем внешняя проблема. Даже лишившись одного зуба можно запустить целый каскад проблем. «Доктор Питер» уточнил у врача-стоматолога Юлии Лапушкиной — чем же так опасна потеря постоянных зубов, даже если это всего один зуб из челюсти.Почему мы теряем зубыЧаще всего мы теряем зубы в течение жизни из-за различных обстоятельств. Первичная адентия — когда зубов нет изначально, встречается исключительно редко. Особенно редко бывает полное отсутствие всех зубов, чаще — это один какой-то конкретный из них. Соответственно — если зачаток зуба не заложился, он не прорежется и не вырастет. Совсем другое дело — это вторичная адентия, когда зуб был, но в течение жизни в силу различны причин он был утрачен. Эти причины могут быть разными:травмы (когда банально выбили зуб или несколько);кариес и его осложнения, последствия, из-за которых происходит разрушение зубов;патологии десен, из-за которых происходит расшатывание зубов, что может привести к выпадению;воспалительные поражения в области верхней или нижней челюсти, приводящие к потере зубов.Зубы нужно лечить, а если потерял — протезироватьКонечно, современная стоматология направлена на то, чтобы максимально сохранить пораженные зубы и целостность зубного ряда. Но часть людей терпит до последнего, и обращается к врачу только в ситуации, когда спасти зуб нельзя, он разрушился и нужно только его удаление. И благополучно уходит домой, больше не возвращаясь к врачу, чтобы восстановить потерянную единицу за счет коронок или имплантов, иных стоматологических конструкций (если потеряно несколько зубов).Совершенно неверно мнение многих людей о том, что потеря парочки зубов, которые не видно при улыбке или разговоре — не такая уж большая проблема. Стоматологи категоричны — это тяжелая и серьезная проблема, которую нужно устранять. Чтобы понять, почему нужно восстанавливать зубные единицы, задайте себе вопрос, можно ли обойтись без одного-двух пальцев на руке. В принципе — можно, но проблем будет много. Так и с зубами.Зуб потерял — зубной ряд «поехал»Если потерян или удален всего один зуб, весь ряд оставшихся зубов может начать наклоняться, заваливаться, как ветхий забор. Каждый из зубов — это обязательный элемент зубочелюстной системы, где каждый компонент важен, выполняет строго определенные функции и оказывает влияние на соседние структуры.И если вы потеряли, как вы говорите, «всего-то один зуб», это грозит нарушением в работе височно-челюстного сустава, за которым начнут подтягиваться проблемы с шеей, а потом и всем позвоночником.Дополнять эту цепочку можно долго, ключевая мысль — ни единого лишнего зуба у нас нет, каждый выполняют свою функцию, если он утрачен нужно в кратчайшие сроки восстановить утрату. Подробно выделим те проблемы, которые возникают при потере зубов.1. Теряется костная тканьЧего стоит бояться больше всего — это потери костной ткани. Зубы не только пережевывают пищу и помогают образовывать звуки при разговоре. Корни зубов укрепляют костную ткань челюсти аналогично корням деревьев на пересеченной местности. Если корни убрать, костная ткань начнет истончаться, убывать. Чем дольше нет зубов, тем меньше костной ткани станет.2. Искривляются остальные зубыИз-за того, что освободилось место, страдает положение зубов в ряду. Появляются промежутки между соседними зубами, в области которых будут копиться пища, налет и бактерии. Это риск кариеса. Кроме того, зубы, которые не поддерживаются соседними единицами, могут наклоняться, искривляться и шататься.3. Страдает прикусПроблемы прикуса становятся следствием того, что смещаются и искривляются зубы. Каждому зубу на верхней челюсти соответствует строго определенный зуб внизу. Если это соотношение страдает, возможны проблемы с прикусом. Челюсти смыкаются неправильно, изменяются черты лица, нарушается речь, возникают травмы при пережевывании пищи — можно прикусить язык или щеку.4. Страдает пищеварениеПотеря даже одного зуба нарушает тщательность пережевывания пищи, что негативно отражается на работе желудка и кишечника. Учитывая тот факт, что тело человека — это сложная и взаимосвязанная система, нарушения пищеварения тянут за собой массу других проблем.5. Психологические проблемыМало кому нравится ходить без зубов, с нарушениями дикции и больным желудком. Поэтому потеря зубов провоцирует неудобство, стеснение, смущение и снижение самооценки. Это постепенно может перетекать в затяжной стресс и депрессию.