Доктор рассказала, почему важно держать лимфу в чистоте

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Доктор Елена Чунаева рассказала о важности лимфатической системы для всего организма, как понять, что она дала сбой и с помощью каких методов можно очистить грязную лимфу.В лимфе содержится большое количество иммунных клеток — лимфоцитов, а в лимфоузлах происходит фильтрация и уничтожение различных патогенов. Именно благодаря лимфе осуществляется дренаж тканей. Если лимфа забита, происходит сбой этих функций.«Как понять, что что-то не так? Один из самых популярных симптомов — отечность лица и тела, особенно по утрам. Сюда же можно отнести увеличение массы тела и трудности со сбросом веса, целлюлит. О грязной лимфе косвенно свидетельствуют постоянно холодные руки и ноги, частые высыпания на коже, появление папиллом, обострение герпеса и аллергии», — говорит эксперт.Это далеко не все негативные проявления того, что лимфатическая система нуждается в срочном очищении. «Нехорошими» симптомами также являются ощущение болезненности и скованности в теле по утрам, боль в суставах, увеличение лимфоузлов, нарушения обменных процессов, гормональные сбои, патологии щитовидной железы…Из выше перечисленного можем сделать вывод, что практически все болезни так или иначе возникают из-за нездоровой лимфатической системы. Как ее оздоровить? Хорошую эффективность показывает диафрагмальное дыхание — благодаря раскачиванию диафрагмы, происходит движение лимфы.Также важно создать правильный водный режим. В идеале лимфа должна быть текучей, а это напрямую зависит от количества ежедневно потребляемой жидкости. Можно пить не только чистую воду, но и лимфодренажные чаи на основе трав, а также регулярно делать лимфодренажную гимнастику.