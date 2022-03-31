Кардиолог Медведева объяснила, как правильно выбрать тонометр для домашнего использования

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Врачи советуют периодически измерять давление, даже если вы юны и никогда не страдали от болезней сердца и сосудов. Кардиолог Ксения Медведева рассказала, каким должен быть идеальный тонометр.Гипертонию часто называют «тихим убийцей»: вы можете не чувствовать высокое давление, в то время как оно медленно, но верно разрушает ваш организм. Поэтому медики рекомендуют периодически измерять давление даже тем, кого ничего не беспокоит. Это касается как молодых, так и пожилых. Измерить давление — это дело, на которое уйдет не больше пяти минут, но так вы сможете защитить себя от развития опасных болезней.«Одна из особенностей гипертонии состоит в том, что болезнь долгое время может протекать бессимптомно. Примерно треть пациентов, страдающих от высокого давления даже и не подозревают, что у них есть проблемы со здоровьем. Однако если запустить болезнь, то человек рискует заработать инфаркт или инсульт», — говорит кардиолог.Несмотря на то, что во время любого медицинского осмотра врач обязательно измерит вам давление, тонометр должен быть в каждом доме. Контролировать артериальное давление — это очень полезная привычка, к которой стоит себя обязательно приучить.Про показатели на прибореПоказатели артериального давления делятся на несколько категорий:Нормальное артериальное давление — систолическое (верхнее) — находится в диапазоне от 120 до 129 мм ртутного столба и диастолическое — нижнее, — от 80 до 84 мм;Повышенное артериальное давление —130-139/85-89;Артериальная гипертензия 1 стадии — 140-159/ 90-99;Артериальная гипертензия 2 стадии — 160-179/100-109;Артериальная гипертензия 3 стадии — выше 180/120 мм;Гипертонический криз — внезапное повышение АД, сопровождающееся клиническими симптомами: покраснение лица, головная боль, тошнота и рвота. Возможно носовое кровотечение или сильный озноб. В этом случае человеку необходима срочная медицинская помощь.«Конечно, людям с нормальными показателями нет необходимости измерять давление ежедневно. Людям, которые уже когда-то замечали у себя завышенные цифры я рекомендую вести дневник артериального давления и измерять его каждый день в одно и то же время, например, утром и вечером. Это важно для подбора и коррекции терапии», — говорит кардиолог.Следует помнить, что каждый человек адаптирован к своим цифрам АД, у каждого свои «комфортные» показатели. Однако, всем следует придерживаться верхней границы допустимых значений систолического АД: ниже 140 мм ртутного столба.Важная деталь: обязательно следует измерить давление при плохом самочувствии. Головные боли (от незначительных до невыносимых), ощущение мелькающих мошек перед глазами, потеря четкости зрения, носовое кровотечение, боль в груди, затрудненное дыхание, шум в ушах, головокружение — все это четкий сигнал взять тонометр в руки.Как правильно выбрать тонометрЧтобы прибор показывал точный результат, а сам процесс измерения давления не вызывал никаких трудностей — особенно это касается пожилых — важно купить такой тонометр, который бы идеально подходил для домашней аптечки.Тонометры бывают:автоматические,полуавтоматические;механические.«Механические состоят из манжеты, груши, которая наполняет воздухом эту самую манжету, а также манометра — на нем отражается давление и стетоскопа, с помощью которого прослушиваются тоны сердца. Механические тонометры считаются наиболее точными, однако требуют определенных навыков и умения слушать тоны сердца. Они, скорее, предназначены для использования медицинскими работниками», — поясняет кардиолог.Правильно измерить давление самому себе с помощью механического тонометра достаточно сложно. Поэтому для самостоятельного использования лучше приобрести:либо полуавтоматические тонометры, где накачивание манжеты осуществляется с помощью груши вручную;или автоматические тонометры — здесь для накачивания требуется лишь нажать кнопку.Определить, какой подойдет именно вам, поможет лишь практика. Пожилым людям чаще всего удобнее использовать именно автоматический прибор — с ним обращаться проще всего.Важно учитывать, что у людей с нарушением сердечного ритма показатели могут быть неточными. Для такой категории пациентов существуют тонометры с функцией трехкратного измерения давления и индикатором определения аритмии.Как правильно измерять артериальное давлениеНе курите, не пейте кофе и не занимайтесь физической нагрузкой в течение 30 минут до измерения артериального давления;Перед процедурой стоит опорожнить мочевой пузырь;Перед измерением давления спокойно посидите около 5 минут;Сядьте прямо перед столом, спина должна быть ровная, хорошо, если будет опора, например, стул с высокой спинкой;Поставьте обе ступни на землю, не скрещивайте ноги;Положите руку с манжетой на стол на уровне груди. Манжета должна находиться на два пальца выше сгиба руки. Убедитесь, что манжета для измерения артериального давления прилегает плотно, но не слишком туго;Манжета должна быть на коже, а не на одежде;Не разговаривайте во время измерения артериального давления.