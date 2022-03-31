Как распознать ранние признаки деменции
Самая простая система тестирования - повторение стихотворения, просьба назвать ближайших родственников, просьба сказать, какая дата, какой год, где человек родился, вернуть его к воспоминаниям.
Врач также может использовать так называемый тест часов, когда просит поставить стрелки на определенное время. Первое, что на себя всегда обращает внимание, - потеря памяти и невозможность выстроить логические цепочки, производить счет.
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