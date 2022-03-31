Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но», предупредили врачи
Холестерин часто разделяют на «плохой» и «хороший». Первый - холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Он может закупоривать артерии, повышая риск атеросклероза и сердечных заболеваний.
«Хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они как раз удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым чистят артерии.
Статины принимают на долговременной основе, многие годами, и пациенты часто спрашивают, совместимы ли они с алкоголем. На этот вопрос ответили британские медики, статья опубликована в газете Express.
Статины снижают количество холестерина ЛПНП в крови, замедляя выработку холестерина в печени. Преимущества приема статинов, как правило, перевешивают риски, но важно знать о побочных эффектах, связанных с ними.
Вы можете употреблять алкоголь во время приема статинов, отмечает LloydsPharmacy. Но речь идет об умеренной дозе. Если вы увлекаетесь алкоголем, у вас больше шансов получить опасные побочные эффекты, и особенно страдает печень, которая так же сильно страдает от избытка холестерина, а ведь именно от него вы принимаете статины.
По словам медиков, эти побочные эффекты могут возникать, если вы принимаете аторвастатин (один из популярных статинов) и слишком увлекаетесь спиртным.
Согласно британским рекомендациям по охране здоровья, нужно стараться не употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю. Лучше всего распределить это количество равномерно в течение трех или более дней. Стандартный бокал вина (175 мл) – это две единицы. Пинта пива обычно содержит от двух до трех единиц алкоголя.
Общие побочные эффекты статинов
Головная боль
Головокружение
Разбитость
Чувство усталости или слабости
Проблемы с пищеварительной системой: запоры, диарея, расстройство желудка или выделение газов
Боль в мышцах
Проблемы со сном
Низкое количество тромбоцитов в крови.
По данным NHS, многие люди, принимающие статины, не испытывают побочных эффектов. Кстати, снизить уровень холестерина помогают продукты.
— Некоторые содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в пищеварительной системе и выводит его из организма, прежде чем он попадет в кровоток, — говорится в исследовании.
Растворимая клетчатка содержится в овсе, горохе, фасоли, яблоках, цитрусовых, моркови, ячмене и семенах подорожника.
Отметим, по мнению многих российских наркологов, безопасной дозы алкоголя не существует.
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