Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но», предупредили врачи

Статины - это лекарства, снижающие уровень холестерина. Они становятся все более востребованными, поскольку современный образ жизни способствует повышению уровня «плохого» холестерина.Холестерин часто разделяют на «плохой» и «хороший». Первый - холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Он может закупоривать артерии, повышая риск атеросклероза и сердечных заболеваний.«Хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они как раз удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым чистят артерии.Статины принимают на долговременной основе, многие годами, и пациенты часто спрашивают, совместимы ли они с алкоголем. На этот вопрос ответили британские медики, статья опубликована в газете Express.Статины снижают количество холестерина ЛПНП в крови, замедляя выработку холестерина в печени. Преимущества приема статинов, как правило, перевешивают риски, но важно знать о побочных эффектах, связанных с ними.Вы можете употреблять алкоголь во время приема статинов, отмечает LloydsPharmacy. Но речь идет об умеренной дозе. Если вы увлекаетесь алкоголем, у вас больше шансов получить опасные побочные эффекты, и особенно страдает печень, которая так же сильно страдает от избытка холестерина, а ведь именно от него вы принимаете статины.По словам медиков, эти побочные эффекты могут возникать, если вы принимаете аторвастатин (один из популярных статинов) и слишком увлекаетесь спиртным.Согласно британским рекомендациям по охране здоровья, нужно стараться не употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю. Лучше всего распределить это количество равномерно в течение трех или более дней. Стандартный бокал вина (175 мл) – это две единицы. Пинта пива обычно содержит от двух до трех единиц алкоголя.Общие побочные эффекты статиновГоловная больГоловокружениеРазбитостьЧувство усталости или слабостиПроблемы с пищеварительной системой: запоры, диарея, расстройство желудка или выделение газовБоль в мышцахПроблемы со сномНизкое количество тромбоцитов в крови.По данным NHS, многие люди, принимающие статины, не испытывают побочных эффектов. Кстати, снизить уровень холестерина помогают продукты.— Некоторые содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в пищеварительной системе и выводит его из организма, прежде чем он попадет в кровоток, — говорится в исследовании.Растворимая клетчатка содержится в овсе, горохе, фасоли, яблоках, цитрусовых, моркови, ячмене и семенах подорожника.Отметим, по мнению многих российских наркологов, безопасной дозы алкоголя не существует.