Депрессия после инфаркта может закончиться инсультом

Значительное количество жертв инфаркта из-за своей болезни впадают в депрессию. Однако исследование показало, что это психологическое расстройство увеличивает риск инсульта.Американские исследователи из Charleston Area Medical Center пришли к выводу о том, что развитие депрессивного расстройства после инфаркта на 50% увеличивает вероятность инсульта, то есть ещё более опасного нарушения в работе мозга. Ученые проанализировали почти полмиллиона историй болезни американских пациентов после инфарктов, обнаружив значительную разницу в количестве инсультов между инфарктниками, которые страдали депрессией и не сталкивались с этим психическим расстройством. При этом все прочие демографические и медицинские характеристики у них были схожими.В базу данных включались электронные медицинские записи из самых разных медицинских учреждений по всем США, на основании которых можно было проанализировать различные источники. В целом, приблизительно 10,5% пациентов после инфаркта столкнулись с депрессией. Каждый шестой из этих пациентов уже страдал депрессией до инфаркта, а остальные столкнулись с ней после сердечного приступа.Дальнейший анализ показал, что у 12% жертв инфарктов с депрессиями потом выявили инсульты, а среди тех, у кого депрессий не было, таковых было лишь 8,3%. А это составляет разницу приблизительно в 50%. Многочисленные факторы могут влиять на эти различия, включая воздействие депрессии на индивидуальную способность посещать врача и выполнять его рекомендации. Связь между депрессией и последующим инсультом была значительной даже после учёта всех этих факторов.