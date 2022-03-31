Диетолог объяснила, почему зависимость от кофе опасна
По словам специалиста, при употреблении 8-10 чашек кофе в день происходит перевозбуждение нервной системы. У человека нарушается сон, снижается работоспособность, ухудшается восприимчивость. Также может появиться изжога, а у мужчин возникают трудности с эрекцией.
«А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс»,— подчеркнула врач.
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