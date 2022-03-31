Является ли болезнь Паркинсона аутоиммунным заболеванием

Исследователи обнаружили заметные генетические характеристики в иммунных клетках людей с болезнью Паркинсона. А это позволяет предположить, что данный недуг относится к аутоиммунным заболеваниям.Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее нейродегенеративное расстройство, вызывающее тремор конечностей, проблемы при движениях, ригидность, нарушения баланса и координации. Жертвами этого заболевания в России являются около полумиллиона человек, а в мире - более 10 млн. Нервные клетки производят нейротрансмиттер дофамин, являющийся гормоном мозга, который помогает контролировать движения. Смерть этих клеток в зоне мозга под названием черная субстанция и отвечает за проблемы с подвижностью или так называемые двигательные симптомы паркинсонизма.Однако за годы до развития тех самых симптомов болезни Паркинсона у пациентов могут появляться запоры, нарушения сна и даже изменения обоняния. Учёные не уверены в том, что является изначальной причиной заболевания. Но одной из возможных теорий является аутоиммунная природа болезни, то есть атака иммунной системы на собственные клетки организма. И количество доказательств, подтверждающих эту гипотезу, продолжает скапливаться.Ещё в 2020 году американские ученые опубликовали результаты исследования, которые предположили, что иммунная система нацеливается на альфа-синуклеины еще в самом начале развития болезни Паркинсона. Это специфические белки, скопления которых внутри нейронов мозга может спровоцировать воспаления. Следовательно, иммунитет бьёт по альфа-синуклеинам и тем самым наносят урон всему организму, что может спровоцировать симптомы болезни Паркинсона. Теперь те же самые исследователи из La Jolla Institute for Immunology обнаружили хорошо различимые генетические характеристики в Т-клетках, которые реагируют на альфа-синуклеин. Т-клетки иммунитета очень важны для борьбы с разного рода вирусами и инфекциями, но в случае развития аутоиммунного заболевания они играют весьма печальную роль, разрушая здоровые ткани и провоцируя самые тяжёлые последствия.