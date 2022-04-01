ЖИР на животе: Чем опасен и Как от него избавиться

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Может показаться странным, что жир на животе может повлиять на ваш мозг, но это имеет смысл, когда вы понимаете, что все в вашем теле взаимосвязано...Предыдущие исследования уже показали, что ожирение повышает ваши шансы на развитие деменции, но новое исследование обнаружило отдельный риск лишнего жира на вашем животе. Даже люди, которые не имели избыточного веса, подвергались опасности.Большой живот повышает риск деменцииАбдоминальный жир, иногда описываемый как придающий людям форму яблока, а не груши, связан с более высоким риском развития диабета, инсульта и сердечных заболеваний. Теперь к этому списку можно добавить деменцию.В исследовании участвовало более 6500 человек, которых контролировали в среднем 36 лет.По сравнению с людьми с нормальной массой тела и низким измерением уровня живота, люди с нормальной массой тела и высокими измерениями живота были на 89 процентов более склонны к деменции.И риск увеличился среди людей с избыточным весом и ожирением с высокими измерениями на животе.Неизвестно, почему абдоминальный жир может способствовать деменции, но он может выкачать вещества, которые вредят вашему мозгу, говорят исследователи.Комментарии д-ра Меркола:По словам авторов этого исследования, половина всех взрослых имеет «ожирение в середине туловища», а наличие «пивного живота» или тела в форме яблока является хорошим показателем того, что у вас избыток инсулина, который вызывает увеличение висцерального жира: это опасный тип жира, который появляется в вашем животе и окружает ваши жизненно важные органы, включая вашу печень, сердце и мышцы.Висцеральный жир связан с сердечными заболеваниями, диабетом и инсультом, среди многих других хронических заболеваний. И хотя большой живот является очевидным признаком, у вас можете быть слишком много висцерального жира, даже если вы худощавого телосложения.Может показаться странным, что жир на животе может повлиять на ваш мозг, но это имеет смысл, когда вы понимаете, что все в вашем теле взаимосвязано.И даже ваши жировые клетки, которые многие неправильно считают просто инертными каплями, являются активной и умной частью вашего тела, которые производят гормоны, которые влияют на вашу печень, иммунную систему, вашу способность к воспроизведению и, да, даже ваш мозг.Фактически, жировая ткань в сочетании с макрофагами - ключевыми клетками иммунной системы - производит мощные вещества, которые помогают регулировать иммунную систему вашего организма. Некоторые теоретизируют, что жир тесно связан с иммунной функцией с течением времени, потому что ваше тело нуждается в энергии при угрозе.По словам исследователей, избыток этих веществ, вероятно, вызывает ненужное воспаление, что может объяснить, почему избыточный жир увеличивает шансы на такие заболевания, как рак, диабет и сердечные заболевания.Это также помогает объяснить, почему избыточный жир связан с болезнью Альцгеймера, поскольку считается, что воспаление способствует повреждению головного мозга, которое вызывает это заболевание. Но почему жир именно на животе, по-видимому, повышает риск еще больше, остается загадкой.Как избавиться от жира на животеОдним из лучших способов избавиться от этого опасного глубоко укоренившегося жира является соответствующая тренировка, так как она поможет снизить уровень инсулина, который является основным стимулом для производства висцерального жира.В одном исследовании добровольцы, которые не занимались физическими упражнениями, через 8 месяцев увеличили содержание висцерального жира на 8,6%, тогда как те, кто в течение этого времени упражнялись больше всего потеряли 8 процентов своего висцерального жира.Было обнаружено, что упражнения быстро убирают жировые отложения. Волонтеры, которые бегали по 17 миль каждую неделю, имели значительное снижение висцерального жира, подкожного брюшного жира, который находится под кожей, и общего абдоминального жира.И если вы совмещаете регулярную программу упражнений с программой здорового питания, вы на пути к здоровой жизни.Что еще вы можете сделать, чтобы уменьшить риск деменции?По меньшей мере 5,2 миллиона американцев в настоящее время страдают от болезни Альцгеймера. К 2010 году ежегодно будет зарегистрировано 500 000 новых случаев, а к 2050 году - около 1 миллиона новых случаев.Сейчас настало время реализовать следующие шаги, которые помогут сохранить ваш мозг в оптимальном рабочем состоянии:Снизьте уровень инсулина. Поскольку повышенный уровень инсулина является основным стимулом для увеличенных запасов жира и вторичной деменции, вам стоит ограничить или в некоторых случаях устранить потребление сахара, таких как пшеница, овес, рис, картофель и кукуруза, поскольку они будут увеличивать уровень инсулина.Ешьте питательную диету с большим количеством овощей на основе вашего пищевого типа и уделяйте особое внимание избеганию сахараЕшьте много высококачественных омега-3 жиров, таких как масло криля или рыбий жир. Избегайте большинства рыб (полны омега-3, но часто заражены ртутью).Избегайте и удаляйте ртуть из своего тела. Зубные наполнители из амальгамы являются одним из основных источников ртути, однако вы должны быть здоровыми до того, как их удалите. После того, как вы настроились на соблюдение диеты, описанной в разделе «Контроль над своим здоровьем», вы можете следовать протоколу детоксикации ртути, а затем найти биологического дантиста, чтобы удалить ваши амальгамы.Будьте осторожны, так как вы можете прыгать из огня да в полымя, как я, если вы делаете замены у обычного дантиста. Отправляйтесь ТОЛЬКО к качественному, биологически подготовленному дантисту или ваше здоровье может быть разрушено.Избегайте использования алюминия, например, в антиперспирантах, посуде и т.д.Упражняйтесь от 3 до 5 часов в неделю. Согласно одному исследованию, шансы развития болезни Альцгеймера были почти в четыре раза выше у людей, которые были менее активны во время досуга, в возрасте от 20 до 60 лет, по сравнению со своими сверстниками.Избегайте прививок от гриппа, поскольку они содержат как ртуть, так и алюминий!Известно, что дикая голубика с высоким содержанием антоцианина и антиоксидантом защищает от болезней Альцгеймера и других неврологических заболеваний.Напрягайте свой ум ежедневно. Умственное возбуждение, такое как путешествие, обучение игре на инструменте или решение кроссвордов, связано с уменьшением риска болезни Альцгеймера. Исследователи подозревают, что вызов уму помогает создавать ваш мозг, делая его менее восприимчивым к поражениям, связанным с болезнью Альцгеймера.