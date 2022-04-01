Эксперт по лечебному голоданию напомнила о пользе воды с лимоном

Нутрициолог Татьяна Евстигнеева рассказала, какую пользу может принести организму регулярное употребление воды с лимоном.Особенно полезно пить воду с лимоном по утрам. Сделайте это своей ежедневной привычкой. Такой напиток поможет нормализовать обмен веществ, оздоровить почки и повысить общий жизненный тонус. Конечно, большая часть положительных эффектов живительного напитка связана со свойствами лимона.«Воду с лимоном также можно использовать для потребления нужной нормы жидкости. Некоторым людям просто не нравится вкус обычной воды. Несколько долек лимона изменит ее вкус и даст вам возможность ввести больше базовой жидкости в рацион», — говорит эксперт.Также вода с лимоном — дополнительный источник витамина С, который крайне необходим организму для поддержания иммунитета и нормального функционирования всего организма. Если в вашем ежедневном меню недостаточно фруктов и овощей, лимонная вода станет хорошим дополнительным источником этого важного нутриента.Как приготовить лимонную воду? В стакан воды комнатной температуры добавьте 50 г лимонного сока. В таком напитке содержится примерно 20% дневной нормы витамина С, а также 10 мкг фолиевой кислоты и 50 мг калия.И еще один важный момент. Несмотря на то, что лимонная вода — кислая, такой напиток защелачивает организм и препятствует процессам окисления.?Это происходит благодаря содержащимся в лимоне фитонутриентам. Они играют роль природных антиоксидантов и защищают клетки от повреждений.