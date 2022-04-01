Контурная подтяжка лица за 10 секунд! Упражнение Мамада Йошико

К сожалению, когда контур лица начинает утрачивать привлекательные очертания молодости, косметические средства оказываются по большому счету бессильны. Что же делать? Какие меры предпринять, чтобы вернуть лицу подтянутый и привлекателный овал? Существует эффективное упражнение от Мамада Йошико.С годами мы все без исключения сталкиваемся с тем, что лицо начинает сползать вниз. Неужели виной этому исключительно сила гравитации? В данном случае действует целый комплекс проблем. Сила притяжения влияет на нас с момента, когда мы делаем первый шаг, однако «сползают лицевые ткани» у людей в разные годы или даже не «сползают» вовсе.Как подтянуть контур лицаА теперь немного анатомии: ткани организма взаимосвязаны друг с другом посредством фасций. Фасции связывают мускулы, внутренние органы в единую фасциальную сеть. Мышечное полотно передней поверхности тела имеет тенденцию смещаться по направлению вниз. Причины: неправильная осанка, воспаления, мышечные напряжения. Но, если неэстетичный животик можно спрятать под просторной футболкой, то лицо – это первое, что видят в нас окружающие. Как противостоять неизбежному провисанию лица и подтянуть его контур? Указанное упражнение помогает решить выше обозначенную проблему и поможет уменьшить носогубные складки и избавиться от двойного подбородка. Выполнять его желательно каждый день. Данная гимнастика базируется на подъеме височной мышцы, отвечающей за провисание контура.Подъем висков (гимнастика от Мамада Йошико)Действие 1.Гимнастику следует выполнять перед зеркалом. Нужно расположить правую руку на зоне левого виска таким образом, чтоб пальцы захватывали внешний угол глаза и наружный кончик брови. Несильно прижать и потянуть по диагонали вверх. Это необходимо помнить! Лицо не наклоняется вперед.Действие 2.Из выше описанного положения начать не спеша наклонять голову в правую сторону, бережно растягивая шею. Это необходимо помнить! Плечо не поднимается.Действие 3.Пребывая в указанном положении, начать вытягивать язык от самого корня в сторону наклона головы. В это же время нужно делать выдох, сопровождающийся звуком «Ха». Вдох должен быть свободным, через нос. Произвести 3-5 вдохов и выдохов, в одно время с выдохом продолжать тянуть язык.Действие 4.Вернуть язык на место, расслабиться и привести голову в исходную позицию. Проделать такое же упражнение с другой стороны лица.Общие рекомендацииПеред тем как принимать меры, чтобы возвратить лицевые ткани на место, присмотритесь повнимательнее к собственному телу. Возможно, есть смысл подкорректировать то, что тянет ткани лица вниз.В этой связи целесообразно практиковать различные физические нагрузки. Подойдут растяжки, пилатас. Если говорить конкретнее, то растяжка на фитболе, валик под грудной отдел, упражнение мостик дают возможность раскрыть переднюю фасциальную линию.Если с возрастом четко обозначилась проблема провисания лицевых тканей, как говорят, «контур поплыл», важно не прибегать сразу к радикальным мерам и не записываться на прием к пластическому хирургу. Специальное упражнение «подъем висков» действительно оказывает замечательный эффект и помогает уменьшить визуальные проявления сползания. А если в комплексе с ним практиковать физическую активность, чтобы подтянуть и тело, результат на заставит себя долго ждать.