Врач-диетолог Соломатина напомнила об опасных свойствах кефира

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что время приготовления кисломолочного продукта имеет значение, когда речь заходит о его влиянии на здоровье.Один из популярных в России ферментированных молочных продуктов – кефир – обладает целым рядом полезных свойств. Его потребление благотворно влияет на кишечную флору, способствует укреплению иммунитета. Но в своем интервью диетолог Елена Соломатина напомнила, что кефир может проявлять нежелательные, даже опасные свойства, если употреблять его без оглядки на некоторые особенности.«Кефир стоит забыть тем, у кого индивидуальная непереносимость и аллергия на молочный белок», - заявила врач.Если нарушать данное правило, то употребление продукта поспособствует появлению таких состояний, как болезненное вздутие живота и метеоризм, тошнота, диарея, судороги.Если проблемы с непереносимостью нет, важно обращать внимание на дату изготовления. Соломатина уточнила, что«в зависимости от времени приготовления меняются и свойства кефира».По словам эксперта, наиболее безопасным и «мягким» является однодневный продукт. В кефире, которому исполнилось несколько дней, появляются кислота и алкоголь – результат активной деятельности бактерий, сбраживающих сахар. Когда кефир становится «старым», его потребление для некоторых категорий людей тоже становится потенциально опасным.«Кефир, которому больше трех дней, не стоить пить людям с обострениями заболевания ЖКТ, в частности при гастрите, язве и панкреатите», - пояснила Соломатина, добавив, что такой напиток противопоказан и людям за рулем.