Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать для диагностики анемии

Акушер-гинеколог Татьяна Кузнецова рассказала, что сбой менструального цикла может произойти по причине анемии. Для диагностики этого заболевания необходимо сдать определенные анализы.— Для диагностики анемии, воспалительного процесса в организме, а также нарушения функции внутренних органов проводятся общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи. Также важно проверить кровь на железо, ферритин, 25-гидроксивитамин D, индекс омега-3, фолиевую кислоту, витамин В-12, — отметила она в комментарии РИАМО.Сбои также могут быть вызваны гормональными нарушениями. Для диагностики гормональных нарушений рекомендуется сдать анализ крови на гормоны: АМГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОНП, кортизол, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО.Кузнецова добавила, что причин нарушения менструального цикла достаточно много. Поэтому важно проходить профилактические обследования один раз в полгода.