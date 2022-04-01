Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать для диагностики анемии
— Для диагностики анемии, воспалительного процесса в организме, а также нарушения функции внутренних органов проводятся общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи. Также важно проверить кровь на железо, ферритин, 25-гидроксивитамин D, индекс омега-3, фолиевую кислоту, витамин В-12, — отметила она в комментарии РИАМО.
Сбои также могут быть вызваны гормональными нарушениями. Для диагностики гормональных нарушений рекомендуется сдать анализ крови на гормоны: АМГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОНП, кортизол, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО.
Кузнецова добавила, что причин нарушения менструального цикла достаточно много. Поэтому важно проходить профилактические обследования один раз в полгода.
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