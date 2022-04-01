Продукты долголетия: овощ для профилактики гипертонии, рака и высокого холестерина

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Ученые объяснит, почему артишоки считаются продуктом долголетия – этот овощ эффективен для профилактики опасных патологий.«Благодаря противораковым свойствам, способностям снижать уровень холестерина и наличию соединений, снижающих возрастные заболевания, употребление артишоков может стать вашим способом прожить более долгую и здоровую жизнь», - констатируют специалисты.В частности, овощ богат фитонутриентами, такими как кверцетин, которые обеспечивают профилактику многих рисков для здоровья, включая рак, болезни сердца, дисфункцию печени, высокий уровень холестерина и диабет, говорят они. Несколько лет назад министерством сельского хозяйства США проводилось крупное исследование, в котором анализировалось содержание антиоксидантов в наиболее часто употребляемых продуктах. К удивлению многих, артишоки вошли в четверку лучших овощей по их наличию в своем составе.«В артишоках содержится много мощных антиоксидантов полифенольного типа, которые могут способствовать профилактике и лечению рака предстательной железы, рака молочной железы, лейкемии», - заявили тогда исследователи.В свою очередь, исследование научных специалистов из Университета Георга-Августа в Германии, показало, что фитохимические вещества, содержащиеся в этом овоще, помогают блокировать секрецию раковых агентов, тем самым подавляя ангиогенез, связанный с раком.Кроме того, артишоки являются хорошим источником калия, который помогает регулировать кровяное давление. Входящая в их состав хлорогеновая кислота проявила в испытаниях способность снижать уровень холестерина, причем «плохого», то есть, ЛПНП, липопротеинов низкой плотности, наиболее опасных из-за своего налипания на стенки артерий. Таким образом, овощ может быть полезен для защиты от гипертонии и других болезней, опасных для сердца.