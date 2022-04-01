Ожирение очень опасно при иммунотерапии

Большие объёмы лишнего веса превращают полезную иммунотерапию во вредную. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Исследователям давно известно о способности ожирения, что называется, перезаряжать иммунную систему. И вот новое исследование предположило, что этот эффект может быть ещё более усилен, если человек принимает лекарства, предназначенные для борьбы с распространённым воспалительным заболеванием. Оказалось, что страдающие от атопического дерматита мыши значительно хуже переносили воздействие иммунотерапевтических лекарств, если имели ожирение. Тщательный анализ поведения их организма привёл к необычному выводу. Различные типы иммунных клеток не смягчали, а усиливали течение болезни у мышей с ожирением, принимающих иммунотерапевтическое лекарство, в противоположность стройным мышам.В результате, стандартное лечение не только не снижало симптоматику атопического дерматита, проявляющегося болезненными высыпаниями на коже под воздействием аллергических реакций, а напротив, усиливало негативные симптомы. И хотя эксперименты проводились пока только на мышах, их авторы считают, что всё то же самое будет наблюдаться и среди людей. Правда, это всё равно необходимо проверить в ближайшем будущем.Пока данные итоги не должны послужить тревожным звонком для людей, которые беспокоятся по поводу эффективности принимаемых лекарств. Но работа увеличивает вероятность того, что иммунотерапевтическое лечение разного рода воспалительных состояний необходимо будет тонко настраивать в зависимости от веса пациента. Только в США более 40% взрослых жителей уже имеют ожирение, к 2030 году оно будет отмечаться у каждого второго американца.