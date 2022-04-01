Эндокринолог Павлова рассказала, какие витамины помогут укрепить нервы
Кто из нас не мечтает о железных нервах и стальной выдержке? Укрепить свою нервную систему действительно возможно, говорят врачи. Например, с помощью витаминов.
Как отмечает эндокринолог Зухра Павлова, нет витаминов, которые были бы важны только для одного конкретного органа или системы — все витамины и микроэлементы так или иначе воздействуют на весь организм.
Однако абсолютно точно можно сказать о существовании ряда болезней нервной системы, которые связаны с дефицитом витаминов группы В.
Так, при недостатке тиамина (витамина В1) у человека развивается поражение головного мозга — энцефалопатия.
Тиамин есть в следующих продуктах:
Орехи;
Свинина;
Крупы;
Птица.
От недостатка тиамина нередко страдают люди, которые увлекаются экстремальными монодиетами. Есть еще одна распространенная причина нехватки этого витамина: нередко люди не получают достаточно витамина В1 из-за нарушения его всасываемости. Так бывает при тяжелых воспалительных болезнях ЖКТ и у тех, кто слишком часто употребляет абсорбенты.
Так что любители «детокса» и «очищения» рискуют заработать нарушения усвояемости витаминов группы В и проблемы с нервами.
А еще бывает, что и с ЖКТ у человека все в порядке, и питается он полноценно, а витамин В1 все равно усваивается плохо и нервная система страдает. Проблема в нехватке магния.
Продукты, в которых есть магний:
Авокадо;
Темный шоколад;
Бобы;
Тыквенные семечки;
Бананы.
Витамины группы В вообще очень важны для нервов. Например, при дефиците витаминов В6, В9 и В12 в организме повышается уровень гомоцистеина — и, как следствие, возрастает риск болезни Альцгеймера.
Витамин В6 есть в шпинате, картофеле, помидорах, черешни и лимонах. В9 можно найти в спарже, яйцах, свекле, брокколи. А витамина В12 много в субпродуктах и в говяжьей печени.
Еще для нервной системы очень важны антиоксидантные витамины С и Е.
Аскорбиновая кислота очень нужна нашему мозгу: она подавляет воспалительные процессы в клетках и предотвращает многие нейродегенеративные болезни — в том числе Альцгеймер.
Витамин С можно найти в следующих продуктах:
Цитрусовые;
Шиповник;
Облепиха;
Яблоко.
Витамин Е тоже очень нужен нашей голове и нервам: одна из его главных задач — когнитивные функции мозга, возможность думать, понимать, принимать решения, рассказывает Павлова.
Источники витамина Е:
Растительное масло;
Миндаль;
Манго;
Семена подсолнечника.
Также на метаболические процессы в мозговой ткани влияют микроэлементы: фосфор, кальций, магний, цинк, медь, марганец. Причем все эти микроэлементы работают в связке, важен каждый из элементов цепочки.
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