Эндокринолог Павлова рассказала, какие витамины помогут укрепить нервы

По словам врача, нет витаминов, которые оказывали бы влияние только на один орган. Однако некоторые из них особенно важны для нормальной работы нервной системы.Кто из нас не мечтает о железных нервах и стальной выдержке? Укрепить свою нервную систему действительно возможно, говорят врачи. Например, с помощью витаминов.Как отмечает эндокринолог Зухра Павлова, нет витаминов, которые были бы важны только для одного конкретного органа или системы — все витамины и микроэлементы так или иначе воздействуют на весь организм.Однако абсолютно точно можно сказать о существовании ряда болезней нервной системы, которые связаны с дефицитом витаминов группы В.Так, при недостатке тиамина (витамина В1) у человека развивается поражение головного мозга — энцефалопатия.Тиамин есть в следующих продуктах:Орехи;Свинина;Крупы;Птица.От недостатка тиамина нередко страдают люди, которые увлекаются экстремальными монодиетами. Есть еще одна распространенная причина нехватки этого витамина: нередко люди не получают достаточно витамина В1 из-за нарушения его всасываемости. Так бывает при тяжелых воспалительных болезнях ЖКТ и у тех, кто слишком часто употребляет абсорбенты.Так что любители «детокса» и «очищения» рискуют заработать нарушения усвояемости витаминов группы В и проблемы с нервами.А еще бывает, что и с ЖКТ у человека все в порядке, и питается он полноценно, а витамин В1 все равно усваивается плохо и нервная система страдает. Проблема в нехватке магния.Продукты, в которых есть магний:Авокадо;Темный шоколад;Бобы;Тыквенные семечки;Бананы.Витамины группы В вообще очень важны для нервов. Например, при дефиците витаминов В6, В9 и В12 в организме повышается уровень гомоцистеина — и, как следствие, возрастает риск болезни Альцгеймера.Витамин В6 есть в шпинате, картофеле, помидорах, черешни и лимонах. В9 можно найти в спарже, яйцах, свекле, брокколи. А витамина В12 много в субпродуктах и в говяжьей печени.Еще для нервной системы очень важны антиоксидантные витамины С и Е.Аскорбиновая кислота очень нужна нашему мозгу: она подавляет воспалительные процессы в клетках и предотвращает многие нейродегенеративные болезни — в том числе Альцгеймер.Витамин С можно найти в следующих продуктах:Цитрусовые;Шиповник;Облепиха;Яблоко.Витамин Е тоже очень нужен нашей голове и нервам: одна из его главных задач — когнитивные функции мозга, возможность думать, понимать, принимать решения, рассказывает Павлова.Источники витамина Е:Растительное масло;Миндаль;Манго;Семена подсолнечника.Также на метаболические процессы в мозговой ткани влияют микроэлементы: фосфор, кальций, магний, цинк, медь, марганец. Причем все эти микроэлементы работают в связке, важен каждый из элементов цепочки.