Врач назвал обследования, которые стоит проходить регулярно

Чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии, следует регулярно проходить диспансеризацию. Об этом сообщил РИАМО заместитель главного врача в «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Иван Старостин.Врач назвал обследования, которые стоит проходить регулярноФото: unsplash.comunsplash.com«Множество болезней до поры до времени ведут себя «тихо» и никак себя не проявляют, пока не доходят до той стадии, когда болезнь существенно повлияла на организм. В то же время давно известен принцип диспансеризации, когда в результате скринингового обследования человека болезнь выявляют на ранней стадии и лечат эффективнее», — рассказал Старостин.Диспансеризацию следует проходить с 18 до 39 лет как минимум 1 раз в 3 года, а лучше всего – ежегодно. Во время процедур у пациента возьмут общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Также оцениваются такие показатели, как давление, пульс, вес, рост, рассчитывается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, состояние кожных покровов, слизистых и лимфатических узлов.Также пациенты проходят рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию внутренних органов – для диагностики патологии сердца. Проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. Для женщин дополнительно проводятся осмотр акушером-гинекологом и взятие мазка из шейки матки.После 40 лет помимо обследований, которые уже были названы, в диспансеризацию входит анализ кала на скрытую кровь или колоноскопия 1 раз в 5 лет, для женщин дополнительно рекомендуется проходить маммографию 1 раз в 2 года, а для мужчин - определение простат-специфического антигена в крови.«Эта программа скрининга предназначена для клинически здоровых людей, без жалоб и известных заболеваний, и при наличии каких-либо жалоб или болезней программу следует обсудить со специалистом», — заключил врач.