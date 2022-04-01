Осложнения диабета: как диагностировать по глазам

Если не уделять должное внимание лечению сахарного диабета, то есть риск столкнуться с диабетической ретинопатей. При этом сосудистом заболевании повышенный уровень сахара в крови изменяет стенки кровеносных сосудов. "Рамблер" совместно с врачом-терапевтом Галиной Аксеновой расскажет, как по глазам определить осложнения диабета.Глазные проявления сахарного диабета достаточно разнообразны: катаракта, диабетическая ретинопатия, глаукома, отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело.Со стороны глаз, человек может жаловаться на ощущение мушек в глазах, на то, что он стал резко хуже видеть, либо он замечает, что зрение постепенно ухудшается. Обязательно следует в этих ситуациях обращаться к терапевту для проведения базовых исследований на основании жалоб и анамнеза.Однако диабетическая ретинопатия довольно долго может протекать бессимптомно, поэтому зачастую пациенты могут не замечать подобные изменения в организме. Поэтому важно проходить регулярные обследования у офтальмолога с определением остроты, поля зрения, внутриглазного давления, состояния глазного дна.Существует ряд симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к профильному специалисту:появление "мушек";постепенное или внезапное ухудшение зрения;размытое или пятнистое зрение;трудности со зрением в темноте;боль и покраснение глаз.Для того, чтобы замедлить или предупредить развитие диабетической ретинопатии необходимо правильно регулировать сахар в крови, принимать назначенные лекарства, придерживаться здорового питания и регулярно посещать лечащего врача.Существует еще ряд признаков осложнений при диабете:Появляются язвочки на коже, явное ощущение парестезии, повышение артериального давления, образование бляшек. В самом плохом случае — тяжелое поражение почек, сетчатки, кожи, почечная недостаточность и все вытекающее.