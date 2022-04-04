«Уберите из рациона»: кардиологом назван «неожиданный» вредный для сердца продукт

По словам кардиолога Анны Кореневич, для многих людей становится неожиданным тот факт, что здоровье сердца может быть подорвано из-за употребления сладкого.Развитию атеросклероза, сосудистых проблем могут способствовать разные продукты. Обычно, говоря о них, медики называют богатые источники насыщенных жиров. Но, как заметила Анна Кореневич, в этом плане не менее опасны всевозможные десерты.Кардиолог заявила, что сахар – это продукт, который бы она сама рекомендовала первым убрать из рациона, если человек подвергается риску болезней сердца.«Может прозвучать очень неожиданно, но основной продукт, который вредит сердцу и присутствует в рационе множества людей, – это не свинина, не сало, не какое-то жирное мясо, а сахар», - поделилась мнением медик.Кореневич уточнила, что речь идет не только о сахаре, который кладется в чай. Вредными для сосудов и сердца могут быть активно и регулярно поедаемые продукты с высоким гликемическим индексом, содержащие в изобилии быстрые углеводы. Такими продуктами, например, являются разнообразные изделия из белой рафинированной муки, в особенности готовая промышленная выпечка.Кардиолог предупредила: переработка быстрых углеводов в организме способствует резкому повышению уровня сахара в крови, а также жира.«Когда мы едим простые углеводы, вырабатывается эндогенный холестерин. Далее – атеросклероз, он напрямую связан именно с употреблением углеводов», - заметила Кореневич.Медик посоветовала не употреблять сладкое ежедневно – физиологической потребности в этом нет, только привычка. Кардиолог подчеркнула, что человеческий организм вполне способен обходиться без сластей, никакого ущерба ему это не нанесет.