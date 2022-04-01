Фасоль, артишоки и баклажаны помогают снизить холестерин

При повышенном уровне холестерина в крови может помочь изменение рациона. В частности, как показывают результаты научного исследования, полезными в этом случае будут баклажаны, фасоль и артишоки.Баклажаны отличаются высоким содержанием растворимой клетчатки и хлорогеновой кислоты. Последнее вещество, как стало известно в ходе исследования, опубликованного в Wiley, помогает снизить холестерин.Учёные для изучения влияния хлорогеновой кислоты на уровень холестерина провели несколько экспериментов на крысах. Животные получали три типа питания: нормальную диету, диету, состоящую из продуктов с высоким содержанием холестерина, и диету, включающую продукты с большим количеством холестерина с добавлением хлорогеновой кислоты. Кормили подобным образом крыс в течение 28 дней.По итогам эксперимента выяснилось, что благодаря хлорогеновой кислоте значительно снизился уровень общего холестерина в плазме и уменьшилось количество липопротеинов низкой плотности.Артишоки имеют в своём составе множество полезных веществ. Среди них - клетчатка, фолиевая кислота, витамины С и К, магний, фосфор, железо, калий.Исследование, которое также проводилось на животных (опубликовано в National Library of Medicine), показало, что регулярное употребление экстракта артишока снизило уровень «плохого» холестерина на 30 процентов, а уровень триглицеридов - на 22 процента.В другом исследовании влияния артишока на здоровье участвовали 143 пациента с гиперлипопротеинемией. Им в течение шести недель каждый день давали или плацебо, или 1800 мг экстракта артишока. Оказалось, что артишок уменьшил количество общего холестерина на 18,5 процента, а «плохого» - на 22,9 процента.Третий помогающий при повышенном холестерине продукт - фасоль. Она содержит много растворимой клетчатки, белка, витаминов, минералов. Кроме того, она позволяет ощущать себя сытым дольше.Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.