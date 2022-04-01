Инсульт: сладкие йогурты, красное мясо и выпечка увеличивают риск

На подверженность людей инсульту может в значительной степени влиять рацион: медики настоятельно рекомендуют уменьшить употребление этих трех продуктов, либо чаще полностью отказываться от них.Красное мясо. Ученые констатируют, что слишком активное употребление красного мяса, продуктов его переработки и немолочных животных жиров увеличивает риск инсульта. По словам ученого Гарвардской школы общественного здравоохранения, доктора Фэнлей Ван, на здоровье сосудистой системы и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний наиболее существенно влияет то, какой тип жира употребляется в пищу. Например, потребление большего количества растительных жиров или полиненасыщенных жиров снижает их риск. В свою очередь, когда в рационе присутствует много немолочных животных жиров, вероятность инсульта становится выше на 16%, установил исследователь.Выпечка. Основным ингредиентом выпечки обычно является белая мука – продукт, чрезвычайно насыщенный быстро усваиваемыми углеводами, резко повышающими уровень сахара в крови. При таком стремительном подъеме уровня сахара впоследствии происходит столь же резкое падение – в результате человек чувствует сильную, плохо контролируемую тягу к еде.Замечено, что люди, регулярно употребляющие мучные печеные изделия, склонны в целом употреблять больше калорий за сутки. Следствием такой привычки может статься развитие ожирения, которое является известным фактором высокого риска инсульта.Сладкие ароматизированные йогурты. Ученые не просто так внесли их в список продуктов, которые увеличивают риск инсульта. Продукты этой категории, как правило, полны добавленного сахара, чье потребление на регулярной основе ассоциируется с многими проблемами: среди них увеличение веса, высокое артериальное давление, воспаление, сердечные заболевания, увеличение веса и, диабет 2. Плохое состояние сосудов и нарушения кровообращения, ведущие к возникновению инсульта или сердечного приступа, нередко оказываются следствием этих проблем.Признаки инсульта. Инсульт развивается в связи с сосудистой закупоркой или разрывом сосуда – это состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Таким образом, важна быстрая реакция на появление симптомов.Что важно замечать.Происходит опущение – опускаются уголки рта, глаз.Возникает асимметрия, перекос лица с онемением в одной половине.Внезапное онемение или слабость в одной половине тела, обычно в руке или ноге.Возможны потеря равновесия, головокружение, нарушенная координация движений.Появляется речевое нарушение, неспособность понимать речь окружающих (афазия).