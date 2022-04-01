Гастроэнтерологи предупредили об опасности долго хранящейся гречки
Жители России массово скупают в магазинах сахар, крупы и другие продукты с длительным сроком хранения. Для многих магазинов это стало настоящим бедствием, ведь полки мгновенно опустели. Однако большое количество этих продуктов могут вскоре просто оказаться в мусорном баке.
По словам диетолога, очень важно оценивать внешний вид и запах крупы при приготовлении. Также важно смотреть на сроки годности. В среднем речь идёт о 8-12 месяцах. После вскрытия упаковки не должно чувствоваться запаха плесени. Хорошая и качественная гречка имеет лёгкий ореховый запах.
Отмечается, что если при варке появился запах плесени, продукт стоит выбросить. Употребление в пищу такого продукта может нанести вред здоровью.
Также диетологи предупреждают, что не стоит садиться на гречневую диету. Дело в том, что это ограничение пищевого поведение и оно не несёт за собой формирования правильных привычек питания. Отмечается, что гречка противопоказана людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы в период обострений.
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