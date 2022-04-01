Гастроэнтерологи предупредили об опасности долго хранящейся гречки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На фоне санкций введенных против России многие жители начали пополнять свои запасы гречневой крупы. Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала об опасности гречки после длительного хранения.Жители России массово скупают в магазинах сахар, крупы и другие продукты с длительным сроком хранения. Для многих магазинов это стало настоящим бедствием, ведь полки мгновенно опустели. Однако большое количество этих продуктов могут вскоре просто оказаться в мусорном баке.По словам диетолога, очень важно оценивать внешний вид и запах крупы при приготовлении. Также важно смотреть на сроки годности. В среднем речь идёт о 8-12 месяцах. После вскрытия упаковки не должно чувствоваться запаха плесени. Хорошая и качественная гречка имеет лёгкий ореховый запах.Отмечается, что если при варке появился запах плесени, продукт стоит выбросить. Употребление в пищу такого продукта может нанести вред здоровью.Также диетологи предупреждают, что не стоит садиться на гречневую диету. Дело в том, что это ограничение пищевого поведение и оно не несёт за собой формирования правильных привычек питания. Отмечается, что гречка противопоказана людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы в период обострений.