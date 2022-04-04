Висцеральный жир у людей с нормальным весом: почему это опасно

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Наличие висцерального жира может быть опасным фактором, увеличивающим риск рака, – причем, этой проблеме подвергаются даже люди с нормальным весом.По данным исследований Клиники Майо«независимо от общего веса человека наличие большого количества жира у него на животе увеличивает риск высокого кровяного давления и колоректального рака, у женщин с нормальным весом висцеральный жир увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний».Специалисты напоминают, что висцеральным является жир, который обволакивает органы брюшной полости глубоко внутри тела. Нередко люди, имеющие висцеральный жир, демонстрируют признаки общего ожирения, «пивные» животы. Но так бывает не всегда. Висцераьный жир может откладываться даже у людей, не имеющих лишнего веса.По словам ученых, среди людей с нормальным весом к отложению висцерального жира бывают склонны достаточно малоподвижные граждане с низким уровнем физических нагрузок, не занимающиеся спортом, с вялыми нетренированными мышцами.«Проблема с жиром на животе заключается в том, что он не ограничивается дополнительным слоем непосредственно под кожей, но и пролегает глубоко внутри живота, окружая ваши внутренние органы. Его скопление может повышать риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа, инсульта, колоректального рака», - предостерегают медики.Специалисты поясняют, что с увеличение висцерального жироотложения тесно сопряжено с ростом уровня воспалительных маркеров. Воспаление является пусковым механизмом многих заболеваний, в том числе рака.Вы можете иметь здоровый ИМТ и при этом иметь избыток висцерального жира на животе, а это означает, что вы будете подвержены риску развития этих заболеваний, подчеркивают врачи.Как понять, что есть висцеральный жир. Эффективным бытовым способом проверить это является измерение талии – если она широкая, это может говорить о присутствии данного типа жира.От жира на животе, если он есть, необходимо избавляться. Прежде всего, этом способствует контроль потребляемых калорий и достаточная физическая активность.