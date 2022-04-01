Нарколог Кислер рассказал об эффективных способах быстро снять похмелье

Вчера с друзьями или семьей вы отмечали праздник, а сегодня раскалывается голова, тошнит и тяжело встать с постели? Похмелье — неприятное последствие веселых вечеринок. И важно быстро прийти в форму.Вообще, нужно уметь веселиться так, чтобы утром не было мучительно больно — физически и морально. Употребление алкоголя — это не обязательный компонент праздников и вечеринок. В этом абсолютно уверены наркологи. Но если без этого никак, важно контролировать прием алкоголя. Это позволит избежать похмелья.Но не все умеют вовремя остановиться, часть людей страдает патологической зависимостью от алкоголя. В результате вечернее веселье оборачивается болью в желудке, тошнотой и рвотой, мучительной головной болью и сильной жаждой. «Доктор Питер» обратился с вопросом, как снять похмелье в домашних условиях, к врачу-наркологу Илье Кислеру.Что такое похмельеВсегда важно уточнять, какой смысл в это слово вкладывают люди. Это не медицинский термин, а скорее — народный. И в реальности он может означать как алкогольную интоксикацию, так и абстинентный синдром (то самое «похмелье» утром после вечеринки).Если люди видят, что человеку плохо на следующий день после обильного употребления алкоголя, они это называет просто «похмельем».На самом деле, это может быть и «похмелье», и алкогольная интоксикация. Один из важных критериев — стало ли лучше после того, как «похмелились» или нет. Вот если прием алкоголя приносит быстрое, порой даже мгновенное облегчение состояния, то это истинный алкогольный абстинентный (похмельный) синдром.Алкогольный абстинентный (он же похмельный) синдром относится к одному из признаков развившейся алкогольной зависимости.Еще одно состояние — это алкогольная интоксикация: проще говоря, это отравление алкоголем, которое порой может очень тяжело переноситься. Такое может возникать у вполне здоровых людей (не алкоголиков), которые просто передозировали алкоголь во время праздника или вечеринки и ищут ответ, как отойти от похмелья.Чем опасно похмельеНу, плохо человеку, понимаете? Голова болит, тошнит, сердце колотится. Чем опасно? Срывом планов, как минимум. Чувством вины. Ну, а если серьезно — возможны серьезные проблемы с памятью, поскольку алкоголь — это сильнейший удар по головному мозгу.Второе — это сильная нагрузка печени. Она работает интенсивно, нейтрализуя попавший в тело яд и промежуточные продукты метаболизм, которые тоже токсичны. Если говорить просто, это своего рода испытание организма на прочность. И там где тонко, там и рвется. чтобы не стало хуже, уточним — как справиться с похмельем.Как избавиться от похмелья: какие способы существуют?Мнение врача однозначно: не надо людям заниматься самолечением, а журналистам пропагандировать какие-то «способы избавления». Тут нужен врач психиатр-нарколог. Но я дам совет, и важный совет: пить спиртное надо меньше, а людям, у которых уже есть все признаки зависимости — вообще не употреблять алкоголь.Кстати, любой человек может сам узнать — есть ли у него проблемы с алкоголем или нет, пройдя тест AUDIT на сайте ВОЗ. Он есть на русском языке в свободном доступе. Как вариант — пройти тест в конце статьи.Как избавиться от похмелья быстроКонечно, если зависимый от алкоголя человек выпьет на следующий день даже немного алкоголя, то он снимет похмелье. Точнее, отсрочит. На следующий день придется заниматься тем же самым: снова употребить алкоголь, чтобы не было сильно плохо. Вот так мы и описали развивающийся запой. Если же под словом «похмелье» мы подразумеваем обычную алкогольную интоксикацию, то помогут все те методы, которые помогают при любых интоксикациях и отравлениях:промывание желудка,активированный уголь,различные препараты, которые связывают токсины в желудочно-кишечном тракте.Одна проблема: если алкоголь уже всосался в кровь из желудочно-кишечного тракта, то это бесполезно.Также может помочь обильное питье (щелочное), сладкое питье, холод на голову.Как быстро снять похмелье, если есть возможность остаться домаЕсли есть возможность побыть дома и привести себя в порядок, могут помочь:обильное сладкое питье (чай с сахаром, медом, травяные отвары, теплый компот);холод на голову,мочегонными увлекаться не советуют, а если все-таки решили применять этот способ, то выбирайте калий-сберегающие диуретики.Какие способы лечения похмелья наиболее эффективныСначала подчеркнем, что похмелье, если мы ведем речь о уже сформированном алкогольном абстинентном синдроме, это признак алкогольной зависимости. И тут нужно работать именно с зависимостью, а не с последствиями в форме таких неприятных ощущений. Зависимости хорошо лечатся методами когнитивно-поведенческой психотерапии, мотивационного интервьюрирования, но не «кодировками».Острый алкогольный абстинентный синдром снимается при помощи дезинтоксикационной терапии, внутривенного капельного введения веществ, снимающих интоксикацию. Это обычно делают в клиниках.Из домашних средств могу рекомендовать боржоми. Это не шутка. Отлично помогает любое щелочное питье. Дополнить может холод на голову.Чего нельзя делать, пытаясь избавиться от похмельяПохмеляться алкоголем. Так вы формируете порочный круг, это уже полноценная зависимость: поэтому не стоит так делать, даже если очень плохо и очень хочется. Нельзя принимать в больших количествах нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен или парацетамол, например), есть риск инсульта, и вообще не надо искать волшебных таблеток от «похмелья». Обращайтесь к специалистам, если вам совсем плохо.Что делать, чтобы не было похмельяЕдинственный работающий метод — не употреблять алкогольные напитки совсем, особенно, если сформирована зависимость. Здоровым людям нужно употреблять алкоголь крайне умеренно. Это не более 2 доз или дринков. В пересчете на разные виды — не более 100 грамм крепкого алкоголя, 300 грамм вина или литр пива. Также не стоит смешивать различные напитки, нужно обильно закусывать разнообразными продуктами.