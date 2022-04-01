Контроль калорий помогает даже стройным диабетикам

Подсчёт количества употребляемых калорий может привести к ремиссии даже у стройных диабетиков. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.Даже худощавые люди могут добиться ремиссии диабета второго типа, если они будут контролировать приём калорий. В ходе исследования 70% его участников с низким индексом массы тела добились ремиссии диабета благодаря специальной программе по ограничению калорийности, хотя они не имели ни ожирение, ни лишнего веса. Отметим, что главным фактором риска диабета второго типа является как раз ожирение, но 10% диабетиков имеют низкий индекс массы тела.Это очень хорошая новость для всех пациентов с диабетом второго типа, которая не только демонстрирует возможность эффективной ремиссии и возвращения к нормальному здоровью, но и бросает вызов ошибочной концепции по поводу того, что эта болезнь представляет угрозу только для лиц с лишним весом, и ограничение калорийности требуется только им. Ранее та же самая команда учёных объяснила, как пациенты с ожирением и лишним весом могут добиться ремиссии диабета за счёт подсчёта калорий.Если благодаря специальной диете удаётся сбросить жировую оболочку вокруг поджелудочной железы и печени, то именно это и является главной составляющей ремиссии диабета второго типа. Эти два ключевых органа принимают основное участие в процессах контроля уровня сахара в крови.