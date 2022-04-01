Почему стоит ложиться спать до полуночи?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Взрослые люди привыкли поздно ложиться спать. Да и будничные дела часто не позволяют пораньше отправиться на покой. Но почему ложиться спать после полуночи - вредно для здоровья? Какие последствия ожидают человека, если он придерживается именно такого режима?Специалисты установили, что один час сна до 12 ночи эквивалентен двум часам после полуночи. Почему рекомендуется укладываться в постельку до 12 часов ночи? Наш сон включает сменяющие друг друга фазы: медленную и быструю. В продолжение так называемого быстрого сна происходит обработка воспоминаний и того, о чем вы думали в продолжение минувшего дня, именно пребывая в этой фазе, мы можем видеть «цветные» сны.В течение медленной фазы сна идет восстановление головного мозга и продуцируются гормоны, которые способствуют процессам исправления нарушений и повреждений в организме.10 причин, по которым лучше лечь спать пораньшеПосле того как вы заснули, начинается фаза медленного сна, продолжающаяся до полутора часов. Ее сменяет цикл быстрого сна.Соотношения медленного и быстрого сна имеют свою динамику в продолжение ночи и связаны с тем, в какое время вы отправились на покой. В первой половине ночи между 23:00 и 3:00 часами преобладают фазы глубокого медленного сна. А во второй половине ночи (от 3:00 до 7:00) пропорции меняются и превалирует фаза быстрого сна.Какой следует вывод из всего выше сказанного? У субъекта, который смог проспать от 21:00 часов до 5:00 часов утра структурная модель ночного сна будет разниться со структурной моделью сна того, кто благополучно спал с 3:00 часов до 11:00 часов. Несмотря на то, что и один, и другой спали в течение 8 часов.Выходит, что, чем позже человек отправляется спать, тем более он лишает себя целительных восстановительных функций ночного отдыха.Итак, последствия позднего засыпания1. Избыточный весРаспорядок, при котором вы поздно ложитесь спать чреват приобретением лишних килограммов. Специалисты выяснили, что с каждым неиспользованным часом ночного сна возрастает индекс массы тела.И лишний час сна в утреннее время ничего не изменит. А припозднившийся отход ко сну и, соответственно, позднее пробуждение не дают возможности полноценного восстановления организма.2. Периодические кошмарыВам снятся кошмары? Это происходит именно потому, что вы укладываетесь спать позднее, чем нужно. Чем дольше продолжается наше ночное бдение (например, перед экраном компьютера), тем выше показатель всем известного гормона стресса кортизола. Вот и выходит, что позднее засыпание играет роль в том, будут ли к вам приходить жуткие сны.3. Раздражение и дурное настроениеМы все убедились на практике, что дефицит сна негативно воздействует на психику и поведенческие реакции. Чем раньше человек ляжет спать, тем менее вспыльчивым, раздражительным, агрессивным он будет с окружающими. Засыпание в положенное время поможет «закрыться» от негативных мыслей, вносящих смуту в наше внутреннее состояние.4. Чувство тревогиЧем позже человек отправляется на ночной отдых, тем тревожнее он будет. При таком режиме запускаются изменения в функциях сна, которые отвечают за внимание и принятие решений.5. Слабая концентрация вниманияОказывается, существует связь между качеством сна и концентрацией внимания. Если вы ложитесь отдыхать в районе полуночи, это негативно сказывается на концентрации вашего внимания на следующий день, н смотря на то, что вы, возможно, и проспали положенные 8 часов.6. Неустойчивость перед болезнямиЧем больше вы утомляетесь, тем более вы становитесь восприимчивыми к разного рода инфекциям. Раннее засыпание подарит крепкое здоровье, и иммунной системе стане легче противостоять вирусам и бактериям.7. Вялая кожаСон регенерирует повреждения в клетках кожи, однако не всякий сон. Допустим вы спите допоздна, но ложитесь поздно: восстановительный механизм будет работать не полноценно. Заметьте, у тех, кто поздно ложится, кожа более тусклая и вялая.8. Вероятность возникновения диабета 2 типаСубъекты, которые по своему режиму поздно засыпают, имеют повышенный риск возникновения и развития диабета.9. Трудности с зачатиемПозднее засыпание ухудшает функции яичников у женщин, снижая шанс на беременность. У представителей сильного пола в некоторых случаях (довольно редко) это приводит к снижению числа сперматозоидов.10. Повышенная чувствительность к болиБолевой порог у ослабленного человека становится ниже, когда он чувствует себя усталым, умственно истощенным, или имеет нездоровую привычку поздно ложиться спать. Чем ниже болевой порог, тем более проблематично переносится боль, реакция на уколы, ушибы.Задумайтесь, во сколько вы ложитесь спать. Даже если вы проспали восемь часов, но легли в постель в районе полуночи, это не гарантирует полноценного восстановления организма.*