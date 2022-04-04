Весовые упражнения помогут крепче спать

Физические нагрузки, связанные с поднятием тяжестей, повышают качество сна сильнее, чем кардиотренировки. К такому выводу пришли исследователи из Университета Айовы.Хорошо известно, что регулярные физические нагрузки способствуют повышению качества сна. Но до последнего времени не было определено, какие именно тренировки обладают максимальным потенциалом в этом вопросе. И вот предварительные итоги нового исследования демонстрируют, что желающим спать покрепче нужно уделять больше внимания весовым нагрузкам, то есть упражнениям с отягощением, а не пробежкам перед сном. Именно такой тип тренировок существенно повышает не только качество сна, но и его продолжительность.Это исследование ещё не прошло независимую оценку учёных, оно проводилось для изучения связи между физически активным образом жизни, качеством сна и сердечно-сосудистым здоровьем. Предыдущие работы на эту тему указывали на существование зависимости между плохим сном и когнитивным снижением, повышенным холестерином, увеличенной опасностью инсульта и болезней сердца. Вот почему авторы нового исследования решили установить, какие именно тренировки потребуются для повышения качества сна.Мир всё больше убеждается в том, что продолжительность ночного отдыха и его качество имеют громадное значение для всего здоровья, включая функционал сердца и сосудов. Тем печальнее, что треть жителей США, к примеру, регулярно не высыпается. В России это число сопоставимо. Но этим людям часто рекомендуют аэробные нагрузки вроде пробежек для того, чтобы крепче спать, и теперь понятно, что им гораздо лучше поднимать штангу.