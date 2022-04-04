Щитовидная железа и здоровье глаз: в чём связь?

Как связаны глаза и щитовидная железа и что такое эндокринная офтальмопатия - вы узнаете из этой статьи. Самое главное, помните - в любом лечении важна своевременность."Доктор, а глаза у меня не вылезут?" - такой вопрос нередко слышат на приеме эндокринологи от пациентов с разными заболеваниями щитовидной железы. Многие что-то слышали про поражение глаз при заболеваниях щитовидной железы. Кто-то видел, как изменились глаза у соседки на фоне болезни, кто-то помнит фото Н.К. Крупской. Конечно же, людей волнует возможное изменение внешности, причем далеко не в лучшую сторону. Как же связаны глаза и щитовидная железа?Глаза и Щитовидная железа: Как не допустить поражения глазБолезней щитовидной железы много и они очень разные. Одно из самых распространенных заболеваний называется диффузным токсическим зобом, или болезнью Грейвса. Это аутоиммунное заболевание – по какой-то причине организм начинает нападать на свою же щитовидную железу. При этом заболевании иммунная система вырабатывает антитела, стимулирующие работу щитовидной железы (антитела к рецептору ТТГ), и она начинает вырабатывать слишком много гормонов. Эти самые антитела, особенно если их уровень значительно повышен, могут «нападать» на ткани глаза и глазницы (жировая клетчатка вокруг глазного яблока и мышцы, которые двигают глаз), и приводить к аутоиммунному заболеванию глаза и тканей глазницы (называется это эндокринной офтальмопатией).Поражение глаз может возникнуть одновременно с нарушением функции щитовидной железы, может предшествовать ей, а может развиваться после установления диагноза болезни Грейвса, иногда – и после радикального лечения (операции или радиойодтерапии).Возникает воспаление и отек, объем жировой клетчатки и мышц увеличивается, а пространство в глазнице ограничено, ведь стенки ее состоят из костей и не могут раздвинуться. Поэтому при отеке и утолщении тканей, находящихся за глазом, может произойти выпячивание глазного яблока – так называемый экзофтальм.В легких случаях пациент ощущает дискомфорт, «песок» в глазах, белки глаз могут краснеть, веки – отекать.При более тяжелом поражении к этим симптомам присоединяются боли в глазных яблоках и выпячивание глаз (реже – одного глаза), верхние веки приподнимаются, и возникает так называемый «гневный взгляд» - глаза чрезмерно открыты, как при гневе или испуге. Иногда человек не может полностью сомкнуть веки, в тяжелых случаях возникает сдавление зрительного нерва, что приводит к снижению зрения.Выраженное поражение глаз, конечно же, требует лечения.Это была страшная часть. Теперь – хорошие новости.Если у вас имеются узлы в щитовидной железе, или случился послеродовый тиреоидит, или есть диффузный нетоксический зоб (увеличение щитовидной железы без нарушения функции) – глаза не «вылезут». Это не те заболевания, при которых стоит опасаться эндокринной офтальмопатии. У людей с аутоиммунным тиреоидитом поражение глаз возникает КРАЙНЕ редко. Так что гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит – тоже не повод беспокоиться о глазах.Еще одна хорошая новость. Если у вас ДТЗ (диффузный токсический зоб, болезнь Грейвса), то это не значит, что с глазами обязательно будет что-то не так. Офтальмопатия возникает только у 20-50% пациентов с болезнью Грейвса, и большинство случаев относятся к легкой форме, не требующей серьезного лечения.Если диагноз ДТЗ уже установлен, то главное, что вы можете сделать для профилактики поражения глаз – это отказаться от курения, в том числе пассивного. Никто точно не знает почему, но курение – мощный фактор риска развития и прогрессирования офтальмопатии.Еще один способ профилактики – поддержание уровня гормонов щитовидной железы в нормальных пределах (для этого нужно найти грамотного врача и прилагать совместные усилия). Как избыток, так и недостаток гормонов провоцируют развитие эндокринной офтальмопатии у пациентов с ДТЗ.Если у Вас установлен диагноз ДТЗ и есть жалобы со стороны глаз (особенно - видимые изменения), об этом нужно уведомить лечащего врача. Очень важно отказаться от курения.В легких случаях используют увлажняющие капли и гели, защиту от солнца.В тяжелых случаях может потребоваться более серьезное лечение, в содружестве с грамотным офтальмологом. Кроме офтальмологического осмотра, врач может назначить УЗИ или КТ/МРТ орбит.Если врач не может дать рекомендации по лечению (к сожалению, бывает так, что эндокринологи отправляют к офтальмологам, а многие офтальмологи не осведомлены о принципах диагностики и лечения эндокринной офтальмопатии), это значит, что стоит сменить врача. В лечении важна своевременность.Не болейте! И бросайте курить!