Диетолог развеял миф о сжигающих жир продуктах

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Диетолог развеял миф о сжигающих жир продуктахНе только выпечка и сладости способны провоцировать лишний вес, но и знаменитые «легкие» продукты.Сжигающими жир продуктами многие специалисты называют авокадо, орехи, бананы, йогурты, оливковое масло и ряд других.Между тем, как считает диетолог Энкарни Перес, с пользой этих продуктов для похудения далеко не все так однозначно.Многие из них сами по себе калорийные и при неумеренном потреблении дают обратный эффект. А если их еще употреблят совместно, о похудении можно и вовсе забыть.Например, небольшой «легкий» салат с авокадо, яйцами, грецкими орехами, тунцом и с заправкой оливковым маслом дает сразу полторы тысячи калорий, что почти равно дневной норме при похудении.Поэтому специалист советует употреблять так называемые «легкие» продукты с той же умеренностью, что и остальную пищу.«Поедая их в большой количестве мечтающий похудеть человек сам того не осознавая лишь прибавляет в весе»,- предупреждает диетолог.