Две чашки кофе в день могут улучшить состояние сердца после 50 лет

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Исследование, проведенное в Австралии, показало, что употребление двух чашек кофе в день может улучшить функционирование сердечной мышцы.Ряд полезных свойств кофе пополнился данными, которые смогли получить исследователи из Института сердца и диабета имени Бейкера в Мельбурне. Изучая влияние кофе на здоровье, австралийские ученые обнаружили, что употребление ароматного напитка приносит особую пользу в возрасте после 50 лет, помогая людям улучшить состояние сердца.«У людей старше 50 лет, которые выпивали две или три чашки кофе в день, риск развития сердечных заболеваний снижается на 10-15 процентов», – заявили научные специалисты.Также учеными было замечено, что две-три чашки кофе в день оказывают положительное влияние на тех, кто уже имеет сердечное заболевание – потребление кофе в этом случае способствует снижению риска ранней смерти.Комментируя полученные результаты, профессор института Питер Кистлер заметил, что ежедневному приему кофе не следует препятствовать – наоборот, напиток следует включать в рацион людей с заболеваниями сердца и без них. Ученый констатирует, что кофе содержит более 100 соединений, действие которых ассоциируется с более низким уровнем воспаления – это непосредственно и позитивно влияет на состояние сердца. По мнению профессора Кистлера, употребление кофе является особенно актуальным в наши дни, когда людям приходится бороться с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Исследования показали, что многие пациенты после перенесенного COVID-19 стали в существенной степени подверженными сердечно-сосудистым заболеваниям, возникающим в результате воспаления, которому организм подвергся при ковиде.