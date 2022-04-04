Завтракать, не пить кефир на ночь и еще 6 правил, которые стоит соблюдать худеющим

Скоро лето, а, значит, многие уже озаботились приведением себя в форму и сели на диету. Дело хорошее. Важно только, чтобы похудение не превратилось в дополнительный источник стресса.Для здоровья полезнее, чтобы процесс расставания с лишними килограммами шел постепенно, без надрыва и мучений. По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, лишний стресс здоровья точно не прибавит, поэтому лучше гармонично «вплетать» диету в повседневную жизнь.Врач посоветовала соблюдать 8 правил, которые помогут двигаться к цели спокойно, без лишнего напряжения.Обязательно завтракайтеЕсли вы спите достаточно и хорошо, организм тратит «запасные» углеводы, которые вы «положили» днем в печень. Если их пополнить не утром, а вечером, «запасы» уйдут в жир.Контролируйте объем порцииЗа раз в норме организм полностью переваривает 200-300 граммов пищи, излишки же утилизирует в жир. При этом надо помнить, что с возрастом размер порций надо уменьшать, а приемы пищи устраивать чаще.Прежде чем браться за еду, выпейте теплой водыВместо воды можно чай с ромашкой. Дело в том, что за чувством голода на самом деле часто скрывается обычная жажда. Достаточно попить, и чувство голода уйдет. Если же через 20 минут оно по-прежнему с вами, значит, действительно, пора перекусить.Если сорвались, не ругайте себяСрывы бывают, и это нормально. Поэтому не бросайте начатую диету и просто возвращайтесь на «путь истинный».Если очень хочется сладкого, позвольте себе немногоТолько сладости надо есть в первой половине дня и лучше утром — так больше возможности утилизировать энергию. Менее «противозаконными» будут кусочек домашнего пирога с фруктами на цельнозерновой муке или горький шоколад.Ешьте меньшеЕсли вы трудитесь физически, занимаетесь спортом, но не худеете, попробуйте подсчитать калорийность того, что съели. Скорее всего, там все-таки можно найти что-то лишнее.Откажитесь от обезжиренных продуктовЖир есть можно и нужно, так как он источник построения половых гормонов и гормонов стресса. Какие жиры самые полезные для женщин 40+, читайте здесь.Не следуйте совету: стакан кефира или творог на ночьПродукты, содержащие лактозу, вечером могут вызывать брожение и повысить выброс инсулина, который усиливает отложение жира, особенно в области живота (так называемый висцеральный жир).8 гормонов, из-за которых можно легко набрать весЧасто лишний вес мы пытаемся объяснить не излишествами в питании и отсутствием физнагрузки, а сбоями в гормонах. В этом есть доля правды, но не всегда. Как предупреждают врачи, к полноте, как правило, приводят сразу несколько факторов, включая стиль питания, сидячий образ жизни, возраст.Акушер-гинеколог Екатерина Волкова ранее называла 8 гормонов, которые могут быть виновниками набора лишнего веса и которые стоит проверить:Гормоны щитовидной железы. Их недостаток (гипотиреоз) может тормозить обмен веществ.Пролактин. Высокий уровень этого гормона бывает у кормящих мам, на фоне стресса или различных заболеваний.Кортизол. При повышенной тревоге и беспокойстве надпочечники могут начать работать некорректно, вырабатывая много кортизола. А высокий уровень кортизола приведет к тому, что организм рефлекторно начнет запасаться энергией, из-за чего вырастет аппетит.Адреналин. Он, наоборот, может остановить желание есть.Эстроген. С приближением менопаузы этот гормон вырабатывается все меньше и меньше. А потеря эстрогенов может ухудшить чувствительность инсулина к глюкозе — ему сложнее перерабатывать глюкозу, остатки отправляются в жир.Соматропин. Этот гормон поддерживает активность метаболизма, а вырабатывается он ночью во время сна. Поэтому, если вы плохо или мало спите, рискуете замедлить свой метаболизм.Лептин. Этот гормон отвечает за чувство насыщения. Если он не работает, вам постоянно хочется есть.Эндорфины. Самый простой способ удовлетворить центр удовольствия для выработки эндорфина — съесть что-нибудь сладкое. Но такой эндорфин будет отличаться от выработанного естественным путем. Например, при поездке в отпуск или влюбленности.