Врач рассказала, когда нельзя применять антибиотики

Применение антибиотиков в качестве профилактики вирусных заболеваний опасно, считает врач-терапевт Людмила Алексеева.

Бытует ошибочное мнение, что препараты-антибиотики подходят для профилактики вирусных инфекций и борьбы с ними. Немногие знают: целью лекарственных средств этого вида является бактериальная клетка.

«Если в организме ее нет, то прием препарата будет только разрушать и губить вашу полезную и хорошую микрофлору», – объяснила эксперт.

Самостоятельный прием антибиотиков для лечения кашля, простуды и гриппа чреват осложнениями и нанесением вреда и без того ослабленному организму, резюмировала врач.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Фармакология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь