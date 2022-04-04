Побочные эффекты: полезный фрукт, которого лучше избегать при приеме статинов

Статины снижают синтез «плохого» холестерина в печени и, соответственно, его концентрацию в крови. Действие препарата таким образом снижает заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.Считается, что риск побочных эффектов при применении статинов гораздо ниже, чем от последствий воздействия холестерина на организм. При этом статины могут взаимодействовать с некоторыми продуктами, вызывая нежелательные побочные эффекты.По данным Американской кардиологической ассоциации, полезнейший грейпфрут может принести больше вреда, чем пользы, если вы принимаете определенные статины.Речь идет о препаратах, которые продаются под такими брендами, как Lipitor, Mevacor и Zocor, отмечает Американская кардиологическая ассоциация. От грейпрутового сока лучше отказаться, если вы принимаете симвастатин, поскольку он повышает уровень препарата в крови. Дело в том, что грейпфрутовый сок резко увеличивает всасывание многих лекарств из кишечника.Одной из самых частых жалоб людей, принимающих статины, является боль и «усталость» в мышцах.— Очень редко статины могут вызывать опасное для жизни повреждение мышц, называемое рабдомиолизом, — отметили эксперты клиники Майо.Рабдомиолиз - это синдром, представляющий собой крайнюю степень миопатии и характеризующийся разрушением клеток мышечной ткани, резким повышением уровня креатинкиназы и миоглобина. Может вызвать сильную мышечную боль, повреждение печени, почечную недостаточность и смерть.Статины показаны пациентам, у которых уровень ЛПНП превышает 5 ммоль/л и общего холестерина свыше 6 ммоль/л. Решение принимает только врач.По данным российских медиков, некотролируемое применение статинов может вызвать:нарушение пищеварения и усвояемости жировдепрессиюповышенную утомляемостьнарушение работы головного мозгахрупкость костейу женщин – раннюю менопаузу или аменореюу мужчин – импотенциюриск развития рака из-за ослабления защитных функций организма.