Ученые рассказали, как печень реагирует на кофе

Многим известно, что кофе в умеренном количестве является не только вкусным продуктом, но и положительно влияет на здоровье человека. Последние исследование показали, что употребление кофе может оказывать гепатопротекторное действие.Кофе обладает бодрящим эффектом и даст вам заряд бодрости в сонный день. Также известно, что кофе способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Однако многие и не подозревают, что кофе может улучшать здоровье печени.Отмечается, что большая часть исследований влияния кофе основана на употреблении черного кофе без добавок. Это не означает, что следует отказаться от добавления сахара или сливок, но стоит помнить, что любая добавка может повлиять на пользу для здоровья.Исследователи заявляют, что кофе может предотвратить развитие фиброза печени. Фиброз печени характеризуется накоплением рубцовой ткани в печени, что может стать серьезной проблемой. Исследование показало, что употребление кофе и чая может защитить печень от развития фиброза.Также кофе регулирует печеночные ферменты. Кофе может уменьшать концентрацию печеночных ферментов. Особенно заметно это у людей, которые злоупотребляют алкогольными напитками.Кофе может снижать риск развития цирроза печени. Цирроз печени является более поздней и необратимой стадией фиброза печени. Ученые зафиксировали уменьшение площади цирроза у людей, употребляющих кофе, а также снижение риска смертности, который вызывается алкогольным циррозом.Помимо этого, кофе способен снижать риск развития рака печени и других серьезных заболеваний. ВОЗ утверждает, что употребление кофе связано со снижением риска развития рака печени. Некоторые исследования показывают, что кофе не только снижает риск развития рака, но и замедляет прогрессирование печеночных заболеваний.