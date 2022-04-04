Антибиотики опасны для женщин среднего возраста

Если женщины после 50 используют антибиотики не менее двух месяцев подряд, им впоследствии угрожает повышенная опасность развития болезни Альцгеймера. К такому печальному выводу пришли учёные из Гарвардского университета в американском Кембридже.Человечество всё более активно использует антибиотики, к сожалению, порой без всякого врачебного контроля. Во многих странах мира эти лекарства продаются без рецептов, включая и Россию, и люди самостоятельно проводят лечение от расстройств, которые даже не требуют антибиотиков. Однако у них есть и другая угроза помимо выращивания резистентных бактерий. Американские учёные выяснили что использование антибиотиков в течение длительного периода времени негативно влияет на мозг женщин среднего возраста, повышая риск развития болезни Альцгеймера.Если представительницы прекрасного пола после 50 принимали антибиотики не менее двух месяцев подряд, то они впоследствии значительно хуже справлялись с тестами на когнитивную деятельность. Они оценивали скорость обработки информации, функционал мозга, внимательность и объём памяти. Исследователи пишут, что использование антибиотиков ускоряет старение женщин на три-четыре года, по сравнению с их ровесницами, которые этими лекарствами не пользовались.В ходе исследования была собрана информация по более чем 14 000 женщин разных возрастов. Все они сообщали на протяжении длительного периода о том, какими лекарствами пользовались, и как долго, сталкивались ли с какими-то серьёзными проблемами со здоровьем. В 2009 году большинство из участников наблюдений достигли возраста 50 лет, и в вопросник включили информацию об антибиотиках. A в 2016 через 7 лет женщин проверили с помощью специальных когнитивных тестов.