Названо уникальное свойство шоколада для сердца

Специалисты рассказали, что шоколад может оказаться полезен для сердца.Исследование было проведено специалистами из Америки. В исследовании приняли участие более 20 тысяч добровольцев в возрасте 60 и более лет. Сначала за добровольцами велось наблюдение, а потом в их рацион постепенно ввели экстракт какао. Результаты показали снижение смертности от сердечных патологий среди добровольцев, получающих добавкуСпециалисты рассказали, что добавление флавонола какао в рацион человека может снизить риск развития сердечно-сосудистых патологий. Также значительно снижалась смертность от сердечно-сосудистых патологий.Какао порошок содержит в себе флавонолы, которые оказывают благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Однако отмечается, что ученые еще не изучили все аспекты употребления какао и исследования продолжаются. Исследование, проведенное в 2005 году показало, что флавонолы из шоколада могут снижать кровяное давление.Сообщается, что исследование выходит за рамки изучения шоколада. Флавонолы содержатся в какао-бобах, ягодах, чае и винограде. Также их можно встретить в других овощах и фруктах.