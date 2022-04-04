Ореховая диета может помочь в борьбе с вредным холестерином

Результаты рандомизированных контролируемых исследований показали снижение уровня холестерина у людей, сидящих на ореховой диете. Особенно такая диета помогает людям с более высоким уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП-С).Орехи содержат в себе ненасыщенные жирные кислоты и другие биологически активные вещества, которые могут способствовать снижению уровня холестерина и защите сердечно-сосудистой системы. Микро РНК – это небольшие некодирующие РНК, которые отрицательно регулируют экспрессию генов на посттранскрипционном уровне, обычно связываясь с 3’ – нетранслируемой областью своих целевых мессенджерных РНК. микроРНК циркулируют во внеклеточных жидкостях, таких как плазма, опосредуя межклеточные коммуникации и транспортируясь в различных везикулах.Исследование WAHA является рандомизированным клиническим исследованием. Оно проводилось на свободно живущих пожилых людях. Целью было провести оценку влияния потребления грецких орехов на здоровых в когнитивном плане людей. Для этого добровольцы были разделены на две группы. Первая группа употребляла орехи, а вторая группа была контрольной и не употребляла данный продукт. Оказалось, что употребление грецких орехов в течение 2 лет улучшало липиды натощак. Также удалось выяснить, что употребление грецких орехов вызывало большее снижение уровня ХС ЛПНП (примерно на 7 мг/дл), чем контрольная диета (отсутствие грецких орехов), в то время как ХС ЛПВП оставался практически неизменным.